Итоги полугодия: внедрение новых онлайн-сервисов, развитие инфраструктуры связи и искусственный интеллект

Цифровизация , Госуслуги , Правительство
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Дана Аменова
Корреспондент

В Казахстане продолжается работа по цифровой трансформации различных сфер жизни населения, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на официальный информационный ресурс премьер-министра РК

Изображение: primeminister.kz

За 6 месяцев 2024 года достигнут прогресс в области цифровизации и инновационного развития. Среди ключевых достижений – увеличение количества электронных государственных услуг, внедрение новых цифровых решений и платформ, а также укрепление международного сотрудничества в сфере IT и аэрокосмической промышленности.

Развитие инфраструктуры связи 

В Казахстане продолжается модернизация инфраструктуры связи, охватывающая расширение волоконно-оптических линий (ВОЛС) и внедрение передовых технологий вместе с законодательными изменениями. Благодаря реализации проекта по ВОЛС, более 1,2 тысячи сельских населённых пунктов получили доступ к интернет-услугам, а 3,7 тыс. государственных и бюджетных учреждений подключились к широкополосному интернету. Новые линии, протяжённостью свыше 20 тыс. километров, существенно улучшили коммуникационную инфраструктуру.

Технологические достижения включают запуск сетей 5G с 918 базовыми станциями в 20 городах и обеспечение широкополосным интернетом 4,8 тыс. сельских населённых пунктов. Новые нормативные требования повысили качество связи и сократили количество некачественных услуг, а внедрение антифрод-системы снизило число мошеннических звонков. 

Цифровизация услуг и повышение доступности

МЦРИАП РК продолжает развивать «Электронное правительство». В настоящее время 93,3% всех государственных услуг предоставляются в электронном виде, из которых 86% доступны на смартфонах. Через мобильное приложение eGov Mobile и внешние платформы, где доступно 56 услуг, за первое полугодие предоставлено 35 млн услуг. Это свидетельствует о высоком уровне цифровизации и доступности государственных сервисов для населения, позволяя казахстанцам получать большинство госуслуг, не выходя из дома.

В настоящее время доступны следующие сервисы:

- Онлайн сделки по автотранспорту;

- Цифровая ипотека;

- Цифровой нотариат;

- Приобретение недвижимости онлайн;

- Внесудебное банкротство;

- Легализация авто;

- Сервис «Стоп кредит» – добровольный отказ от займов;

- Сервис для самоограничения участия в азартных играх и пари;

- Трудовые договоры на eGov Mobile;

- Апостилирование официальных документов образования;

- Возмещение затрат от ЧС;

- Сервис проверки наличия запрета на выезд за границу по реестру должников и другие.

Для юридических лиц также упрощены способы получения госуслуг:

- Мобильное приложение eGov Business;

- Сервис «Цифровая доверенность юридического лица»;

- 100% лицензий доступны в онлайн формате;

- 12 видов лицензий переведены в режим «автоподписание».

В рамках Единой платформы e-Otinish принято 6,8 миллиона обращений от граждан. По итогам анализа выявлено 29 «скрытых» услуг, которые теперь включены в Реестр государственных услуг. По оценкам заявителей, удовлетворенность качеством ответов возросла на 17,5%.

Цифровые решения для государственных услуг

Продолжается внедрение Единой платформы интернет-ресурсов государственных органов, что позволило создать 4055 сайтов для государственных организаций. В рамках цифровизации государственных органов проведены мероприятия, упрощающие разработку и внедрение программных продуктов, что улучшает качество предоставляемых услуг гражданам. Например, для поддержки населения, пострадавшего от паводков, был запущен единый портал qoldau.gov.kz.

На законодательном уровне утверждены нормы, способствующие цифровой трансформации. Упрощаются процедуры разработки и внедрения программ для автоматизации работы государственных органов и предоставления госуслуг через платформу «QazTech».

Стратегические инициативы по ИИ

В Казахстане усиливаются меры по развитию искусственного интеллекта (ИИ), подчеркивающие стратегическое значение этой отрасли для будущего экономического и социального прогресса страны. В структуре МЦРИАП создан Комитет искусственного интеллекта и развития инноваций, его деятельность направлена на формирование полноценной экосистемы ИИ, обеспечение безопасного использования технологий и развитие человеческого капитала.

Правительством принята Концепция по развитию искусственного интеллекта на 2024-2029 годы. 

Она предусматривает создание благоприятного климата для инноваций, включая национальную платформу искусственного интеллекта, которая обеспечит доступ к данным и вычислительным мощностям. Развитие человеческого капитала поддерживается открытием Центра Alem.AI на базе ЭКСПО Нур Алем, который станет ключевым центром для обучения специалистов, стимулирования научных инициатив и развития ИИ-стартапов.

Выход на международные IT рынки

В рамках сотрудничества со Всемирным банком и ведущими международными организациями, такими как Alchemist и SilkRoad Innovation Hub, оказывается поддержка казахстанским стартапам,  внедряются передовые инновационные решения в различных экономику страны. 

Особое внимание уделяется развитию искусственного интеллекта в медицине, образовании, туризме и горно-металлургической промышленности. 

Казахстанские стартапы привлекают интерес крупных американских и азиатских компаний. В представительствах в Юго-Восточной Азии и Эр-Рияде более 20 стартапов получают поддержку для выхода на международные рынки.

Astana Hub продолжает укреплять свои позиции, став партнером Google Accelerator. Это сотрудничество открывает новые горизонты для акселерации региональных стартапов и усиливает интеграцию казахстанского IT-рынка в международные инновационные экосистемы.

Аэрокосмическая промышленность

30 мая текущего года был подписан Протокол о внесении изменений и дополнений в Межправительственное соглашение «О создании космического ракетного комплекса «Байтерек». Этот документ увеличивает обязательства российской стороны по загрузке комплекса, что способствует его окупаемости и устойчивому развитию.

Кроме того, в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписан ряд международных соглашений с КНР. Эти соглашения укрепят сотрудничество в сфере IT и создадут более прочные технико-экономические связи между Казахстаном и Китаем.

Геодезия и картография

Созданы цифровые топографические планы для 915 населенных пунктов, включая города и районные центры. Это значительный шаг в улучшении инфраструктуры и повышении точности географических данных. За последние шесть месяцев охват территории Казахстана цифровыми топографическими картами масштаба 1:25 000 увеличился до 85,6%, что на 4,5% больше по сравнению с предыдущим годом. К концу года планируется довести этот показатель до 92,52%, продолжая активное развитие цифровой инфраструктуры страны.

#Правительство #ИИ #внедрение #онлайн-сервис

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