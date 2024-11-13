Итоговая проверка

В первый день в ходе строевого смотра комиссия регионального коман­дования проверяла внешний вид, документы и снаряжение военнослужащих. Затем они приступили к сдаче зачетов по строевой подготовке, выполняли строевые приемы в движении, с оружием и на местах. На базе учебного центра «Ақтас» военно­служащие продемонстрировали навыки владения штатным оружием.

«Высокие результаты в рамках итоговой проверки позволят военнослужащим повысить свою классную квалификацию, – подчеркнул Павел Ситников. – Поэтому каждый будет стремиться получить отличную оценку, внося тем самым свой вклад в общую итоговую оценку воинской части».