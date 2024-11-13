Итоговая проверка

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Любовь Доброта
собственный корреспондент по Туркестанской области и г. Шымкент

В воинской части 6506 Национальной гвардии РК под руководством заместителя командующего Региональным командованием «Оңтүстік» полковника Павла Ситникова началась итоговая проверка за летний период обучения 2024 года. Несколько дней военнослужащие сдают зачеты по строевой, государственно-правовой, специальной, огневой и физической подготовкам, демонстрируют знания общевоинских уставов и РХБ защиты. Каждый военнослужащий и под­разделение получат оценку в соответствии с уровнем теоретической и практической подготовки.

фото пресс-службы воинской части 6506

В первый день в ходе строевого смотра комиссия регионального коман­дования проверяла внешний вид, документы и снаряжение военнослужащих. Затем они приступили к сдаче зачетов по строевой подготовке, выполняли строевые приемы в движении, с оружием и на местах. На базе учебного центра «Ақтас» военно­служащие продемонстрировали навыки владения штатным оружием.

«Высокие результаты в рамках итоговой проверки позволят военнослужащим повысить свою классную квалификацию, – подчеркнул Павел Ситников. – Поэтому каждый будет стремиться получить отличную оценку, внося тем самым свой вклад в общую итоговую оценку воинской части».

#военнослужащие #армия #Нацгвардия

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