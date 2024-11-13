Итоговая проверка
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В воинской части 6506 Национальной гвардии РК под руководством заместителя командующего Региональным командованием «Оңтүстік» полковника Павла Ситникова началась итоговая проверка за летний период обучения 2024 года. Несколько дней военнослужащие сдают зачеты по строевой, государственно-правовой, специальной, огневой и физической подготовкам, демонстрируют знания общевоинских уставов и РХБ защиты. Каждый военнослужащий и подразделение получат оценку в соответствии с уровнем теоретической и практической подготовки.