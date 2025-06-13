Неласков и переменчив

Солнце с каждым днем поднимается выше, дни становятся длиннее, а ночи – теплее и короче. Вся природа активно ворвалась в лето. Зеленые сады раскрасились разными цветами, наполняясь запахами жасмина, калины и шиповника; дачники собирают клубнику и жимолость, пока на смородине и малине поспевает урожай; на грядках только завязываются первые кабачки, а на столе уже хрустящая редиска, ароматная руккола и аппетитный салат.

Июнь в народе величают румянцем года, разноцветом, скопидомом и хлеборостом. По народному и фенологическому календарю лето начинается, как только отцветет сирень и белыми соцветиями принарядится калина.

В Акмолинской области в этом году лето наступило еще в мае. Казалось бы, радуйся, дачник, – ан нет! Погода до сих пор неустойчива: жаркие дни сменяются прохладой с затяжными дождями. Такую погоду не то что дачники, не все растения любят. И чтобы помочь теплолюбивым тыквенным и пасленовым, у садовода-огородника весь день расписан: список дел такой, что 24 часов иной раз недостаточно.

Сорняки, плотная корка на почве и болезни – вот последствия обильных осадков и низких температур. И потому грядки рыхлим чаще. Рыхление разрушает корку, верхний слой почвы быстрее подсыхает, увеличивается доступ кислорода к корням. Заодно воюем с осотом, одуванчиком, щирицей и пыреем. Теплолюбивые овощи – выходцы из Индии и Америки – в прохладную погоду растут очень медленно, а сорнякам все нипочем. Пасленовые (томаты, перцы, картофель) можно и окучить сразу – во влажной земле они образуют дополнительные корешки, благодаря чему лучше питаются и растут быстрее.

Чтобы наши труды не пропали даром, сразу мульчируем грядки. Я пробовала разную мульчу. Перегной и опилки хорошо справляются с задачей, но не всегда они есть под рукой. Отлично подходит трава, скошенная с газона. Толстый слой сена не дает прорастать сорнякам, уберегает почву от пересыхания, постепенно перегнивает и обогащает почву питательными веществами. Это облегчает уход за садом и огородом.

Главное, не передержать траву и вовремя – до колошения – скосить газон, чтобы не занести на грядки семена газонной травы, а вместе с ними и семена сорняков. На сайтах для садоводов-огородников пишут, что в разлагающемся сене активно размножается сенная палочка, которая подавляет развитие патогенных грибов: фитофторы, мучнистой росы. Они заражают растения как раз в дождливую погоду. Так что мульча из сена будет служить барьером от болезней.

Кажется, все ухожено, идет в рост, но это не повод расслабляться. В любой момент растения могут заболеть, и причина этому – контрастная погода, как нынче. Для профилактики посыпаю почву вокруг кустов древесной золой, а листья обрабатываю заранее биофунгицидами.

В этом году на ирисы уже в начале июня напала ржавчина, а на смородину – мучнистая роса. Июньская влажная погода часто благоприятствует появлению серой гнили у клубники и малины. Как только обнаруживаем пораженные растения, сразу принимаем меры, обрабатываем препаратами, не даем болезни уничтожить урожай. Теплицы и парники проветриваем, заранее опрыс­киваем от грибков.

Экспериментируйте с умом

Все растения любят «вкусно поесть», и поэтому в идеале их нужно подкарм­ливать органикой или минеральными удобрениями каждые две недели. Рецептов подкормок пруд пруди – выбирайте любую, которую сможете приготовить из тех препаратов, что есть под рукой.

Но есть несколько золотых правил, которых нужно придерживаться всегда. Для повышения урожайности чередуйте корневые подкормки с опрыскиванием. Ни в коем случае не удобряйте больные растения. Запомните: удобрения вносят только во влажную почву. В солнечную погоду опрыскивать растения нельзя: удобрения попадут на листья и вызовут ожоги.

Все плодоносящие кустарники в июне не забываем хорошо поливать. Клубнике в период цветения и созревания ягод требуется до 20–30 л воды на один квадратный метр, малине – 10–15 литров из расчета на один куст. Любят воду и смородина, слива, и крыжовник, но и тут мера важна. У смородины, например, поверхностная корневая система, поэтому она сильно страдает в жаркую погоду. Зная об этом, некоторые садоводы советуют поливать ее чуть ли не каждый день. Это, как подсказывает мой опыт, конечно, лишнее. Я стараюсь, как рекомендуют агрономы, обойтись тремя поливами за сезон: во время роста побегов и формирования завязей (в начале июня), при наливе ягод (в июне) и после сбора урожая (августе – октябре), зато проливаю кусты от души. И, дабы удержать влагу, мульчирую травой приствольные круги. Ягоды, кисло-сладкие, в меру сочные, наливаются и спеют дружно.

Хотите полакомиться малиной – позаботьтесь и о ней. Когда куст достигнет метра в высоту, обрежьте верхушки веток, чтобы они начали ветвиться. Благодаря этому простому методу малинник будет плодоносить весь август, и ягоды вырастут крупнее обычного. Еще малине по душе подкормки навозом или травяной болтушкой и мульча.

В последнее время мне все чаще попадаются советы подкармливать все подряд дрожжами и кефиром. Якобы они стимулируют рост полезных микроорганизмов в почве и помогают растениям быстрее усваивать органику. «На самом деле ни один профессио­нальный плодовод не станет рекомендовать дрожжи – нет ни единого научного исследования, которое бы подтвердило их эффективность, – разъясняет агроном-селекционер Светлана Михайлова в Тelegram. – Но точно известно, что они, будучи грибами, при размножении активно поглощают из почвы калий и кальций. А именно калий нужен клубнике во время плодоношения. Так что дрожжи скорее могут навредить, чем помочь. Поэтому лучше не экспериментировать».

Отсюда вывод: во время плодоношения клубнике нужен калий – без него ягоды будут мелкими, кисловатыми, и урожайность снизится, а еще бор и цинк, которые ускорят созревание урожая.

«Под клубнику полезно внести золу. Ее надо равномерно рассыпать вокруг растений по горсти на каждый куст. Зола содержит большое количество калия и массу макроэлементов – как раз все, что необходимо клубнике», – советует агроном-селекционер.

Релакс под звездным небом

Но не только овощные, ягодные и плодовые на попечении у дачника. Половину моего участка занимают цветники и декоративные кустарники: спиреи, жасмины, шиповники, сирени, пузыреплодники и бересклеты. В середине июня появляется больше времени и для них. Обрезать, проредить, пересадить, подкормить и полечить – далеко не полный список дел.

В конце месяца выкапываю тюльпаны и нарциссы, сушу и храню в сухом, хорошо проветриваемом месте до осенней посадки. Все освободившиеся в цветнике места заполняю рассадой однолетников.

Ирисы и пионы уже отцвели, отсекаю секатором все увядшие цветоносы, но не бросаю кусты на произвол судьбы: очередной раз их подкармливаю, увеличивая дозы калия и фосфора, – готовлю к зиме и следующему цветению. Остальным многолетникам в подкормку добавляю и азотные удобрения, ведь им еще наращивать зелень и цвести.

Есть в июне и работа в саду. Все ветки, что не обрезала весной, давая им шанс – вдруг живые, теперь смело удаляю. А декоративные кустарники стригу весь сезон – они только красивее становятся от этого.

В круговороте садово-огородных дел выходные за городом пролетают незаметно, и можете не верить, но в этих приятных хлопотах есть время отдыху.

В беседке, увитой виноградом, мы обустраиваем чайную зону с самоваром. Чаи с мелиссой, чабрецом, лофантом, листьями смородины и малины, цветками жасмина открывают сезон, потом в заварник пойдут и всевозможные ягоды. На десерт – блинчики или оладьи со свежей ягодой. Дети обожают смузи и морсы.

Кстати, вечером настой этих же трав успокоит загоревшую обветренную кожу лица. Есть еще один «работающий» рецепт. Собираем цветки ромашки аптечной, пижмы и тысячелистника, добавляем листья и стеб­ли лопуха, крапивы, полыни (возможны и другие вариации), заливаем кипятком, настаиваем около получаса и принимаем теп­лые ножные ванны. Ноги даже зимой эту заботу «вспомнят» с благодарностью.

…Уже в сумерках выйду на крыльцо. Воздух сладко-пряный, томный от дневного зноя. Звеня, вьются комары – предвещают солнечные теплые дни. Ухает совушка, тенькает пеночка, посвистывают цикады. Таких звуков нет в городе! А над головой – Млечный Путь.