Из города в деревню

Не секрет, что многие жители сельской местности стремятся в город в поисках лучшей жизни. Но в последнее время в регионе появились семьи, осознанно сделавшие выбор в пользу села. В пример можно привести историю многодетной мамы Марал Жунусовой. Минувшей осенью семье, воспитывающей шестерых ребятишек и ожидающей седьмого ребенка, сообщили, что некий предприниматель с добрым сердцем готов купить для них дом в селе Чекоман. Несмотря на то что женщина стояла в очереди на квартиру в Семее, супруги решили: в своем доме им будет легче. Есть участок, надворные постройки, можно держать птицу и скот.

В рамках программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства «Еңбек» многодетная мама прошла бизнес-курсы «Бастау Бизнес» и получила грант. На эти деньги Жунусовы купили 20 кур и морозильную камеру. В нынешнем году они планируют купить коров.

По словам Марал, в очереди на квартиру они стояли 8 лет и все эти годы жили на съемных квартирах, часто холодных. Зимой дети постоянно болели. Теперь, когда появился свой дом, проблемы с тем, чтобы жить в тепле и уюте, ушли в прошлое.

– Весной посадим на участке овощи, – поделилась планами Марал. – Когда разведем скот, буду готовить курт и масло на продажу. В селе жить лучше, есть возможность зарабатывать на жизнь, начать свое дело.

Другой пример – семья Ирины Шубиной, мамы семерых детей. Она переехала в село Верх-Уба Шемонаихинского района и также воспользовалась госпрограммой «Еңбек». После курсов «Бастау Бизнес» женщина увидела возможность попробовать себя в швейном деле. Несмотря на то что профессионального образования у нее не было, Ирина с детства много шила. Сначала для себя, а когда появилась своя семья, стала делать распашонки, рубашки, костюмчики для детей.

– Очень хотелось помочь мужу зарабатывать, – пояснила начинающая предприниматель. – Я выиграла грант и смогла купить несколько швейных машинок. Верх-Уба – большое село, уверена, что без заказов не останусь. Детская одежда, пеленки, распашонки нужны во всех молодых семьях.

Любопытно, что за реализацию продукции у Ирины отвечает не только сарафанное сельское радио, но и Интернет. Женщина в соцсетях рассказывает о своих швейных изделиях, показывает их. И уже получает заказы из разных уголков не только района, но и области.