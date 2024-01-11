Из хирурга – в производственника

На окраине мегаполиса находится единственный в стране цех по изготовлению силиконовых симуляторов и тренажеров. Примечательно, что светлый и теплый ангар больше напоминает творческую мастерскую скульптора или ремесленника. Создателем и руководителем производства является хирург, выпускник КазНМУ им. С. Асфендиярова Еркебулан Жантлеу.

История о том, как он решил переквалифицироваться в предпринимателя, началась в 2014 году, когда, обучаясь в резидентуре, ему надо было освоить лапароскопические операции и приобрести необходимые навыки. Тогда ему пришла идея изготовить тренажер, который он сделал из подручных средств, начал на нем тренироваться, затем к нему присоединились молодые коллеги и студенты. Оценив эффективность тренажера, заведую­щий кафедрой хирургических болезней КазНМУ Амангазы Ибадильдин предложил ему запатентовать эту идею. Когда о простом и удобном тренажере узнали в родном вузе, местного Кулибина пригласили на работу в симуляционный центр университета, где студенты осваивают практические навыки.

В процессе работы Еркебулан Жантлеу заметил, что у большинства студентов отсутствовал навык наложения швов. При выяснении причин оказалось, что расходные материалы очень дорогие. С этого момента Еркебулан начал экспериментировать на своей «кухне» и создавать искусст­венную кожу. Через короткое время он со своим парт­нером поставили в вуз первую партию этих расходников в количестве 1 000 штук, которые были в десятки раз дешевле импортных.

Расходные материалы, медицинские симуляторы – это важный компонент учебного процесса для будущих медиков, и освоение практических навыков без них представить невозможно. Наш герой пришел к выводу, что их дороговизна является причиной недостаточного освоения необходимых навыков во всех учебных заведениях страны. Более того, изучив зарубежные образцы, Еркебулан убедился, что они сложны в обслуживании, а расходные материалы порой дороже самих тренажеров и не совсем удобны в работе.

В 2016 году хирург зарегистрировал свою компанию и с тех пор со своими единомышленниками экспериментирует и создает отечественные учебные тренажеры. Как оказалось, их изготовление имеет глубокую историю. Еще в XVII веке повитухи во Франции делали из шерсти модель беременной женщины и учили начинающих «акушерок» принимать роды. К слову, массовая потребность в симуляционном обучении возникла в западных странах с появлением страховой медицины.

– Подпускать неподготовленного студента к пациенту нельзя, потому что он может совершить ошибку, а ее цена – здоровье и жизнь человека. По статистике самое большое количество практических манипуляций проводят медсестры, которые выполняют 80% работы в больницах, а врач – 20%. Не случайно существует аксиома, что выздоровление любого пациента зависит от этой же пропорции. В колледжах, где готовят медсес­тер, все практические навыки должны быть доведены до автоматизма, и только после этого можно работать с реальными пациентами. Поэтому студенты получают практические навыки в безопасной среде, отрабатывая на симуляторах все тонкости своего ремесла, – рассказывает Еркебулан Жантлеу.

Его тревожит ситуация, связанная с тем, что заказывают много тренажеров, но очень мало расходных материалов. Возникает подозрение, что студенты мало работают на тренажерах, которые больше предназначены для комиссий.

Осматривая цех, где стоит различное оборудование, спрашиваю, откуда у врача такое инженерное мышление и умение работать руками. Улыбаясь, он отвечает: «Я же хирург». Еркебулан признается, что он и его напарники Дасыкенов Руслан и Жантилеуов Улан, имеющие инженерное образование, – самоучки в этом деле. Силикон приобретается за рубежом, в цехе он предварительно перерабатывается, в него добавляются различные компоненты, чтобы довести его до необходимой мягкости и эластичности.

За это время энтузиасты провели тысячу экспериментов с силиконом, методом проб и ошибок добились необходимых результатов, чтобы материал по консис­тенции и своим анатомическим свойствам соответствовал структуре человеческого тела, был функциональным и удобным. К примеру, датчики для внутримышечных инъекций они собрали, применив знания по физике за 7-й класс. Если укол ставится в правильное место, горит зеленый сигнал, а при ошибке – красный.

Любое производство – это технология, и хирург сам создал технологическую карту. К примеру, нужен тренажер для внутримышечных инъекций. Еркебулан объясняет своим помощникам принцип работы, как это происходит на практике. Его помощники Руслан и Улан начинают подкидывать технические идеи и предложения. Составляется чертеж изделия, происходит вакуумная формовка, литье под давлением, монтаж частей, лазерная резка, гравировка, ротационное литье. И так выливается первая модель, которая затем сотни раз дорабатывается, пока не будет доведена до совершенства. На основе экспериментов создается технологическая карта. Готовое изделие тестируется, предоставляется учебным заведениям на апробацию и затем совершенствуется. Сегодня в цехе выпускается восемь наименований тренажеров для всех видов инъекций. Все они удобные, мобильные, просты в обслуживании, так как замена расходных материалов происходит легко.

– Иногда, возвращаясь домой глубоко за полночь, думаю: работал бы я в больнице – у меня был бы график, законный отпуск, я бы мог спланировать свой день. А на производстве нет ни отпус­ка, ни полноценного отдыха и, кстати, больших денег нет тоже. Средства, поступающие от продажи, вкладываются в производство, чтобы совершенствовать процесс и качество. Теперь понимаю предпринимателей, которые относятся к своему делу, как к ребенку, которого растишь и лелеешь, вкладывая в него свою душу и энергию. Производство – это сложно, но очень увлекательно, – делится своими мыслями специалист.

Благодаря целеустремленности и неустанному труду маленькое производство, состоящее из трех человек, уже конкурирует с зарубежными по цене и качеству предлагаемых образцов. Глядя на этот небольшой цех, еще раз убеж­даешься, что для его создания нужны смелая идея, ясная цель, мозги, руки и правильный подход к работе. Еркебулан не побоялся и начал выпускать то, что необходимо на рынке, разрушив миф о том, что производство в стране организовать сложно, легче все купить в соседних странах. По его словам, в Казахстане создана благоприятная бизнес-среда, а от предпринимателя требуется свое­временно платить налоги. Еще один положительный момент – отсутствие частых проверок.

Как оказалось, в Казахстане симуляционные тренажеры не подлежат обязательной сертификации, поэтому в страну завозится много некачественных образцов кустарного производства, а также не самые лучшие копии мировых брендов. К сожалению, этот процесс не контролируется государством.

– Полагаю, что занимаюсь не менее полезным делом для общества, чем хирургия, так как вношу свой вклад в подготовку качественных медицинских кад­ров. Любой студент, вышедший из стен колледжа и вуза, должен быть готовым специалистом и сразу выполнять свои функциональные обязанности. Медицина представляет собой пересечение всех наук, вплоть до инноваций, но в ней есть навыки, которые существуют испокон веков и передаются от одного поколения другому. Они должны быть доведены до совершенства и автоматизма, – подчеркивает Еркебулан Жантлеу.