​Из когорты лучших

В конце августа в АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» (РД КМГ) подведены итоги традиционного, девятого по счету, конкурса профессионального мастерства «Үздік маман». В ныешнем году состязание на звание лучшего по профессии стартовало в мае в дочерних организациях и совместных предприя­тиях РД КМГ и пришло к своему логическому завершению в августе. Конкурсные задания нефтяники выполняли на производственных площадках АО «Озенмунайгаз», АО «Эмбамунайгаз», ТОО «СП «Казгермунай», АО «Каражанбасмунай», ТОО «ТулпарМунайСервис», ТОО «Кен-Курылыс Сервис», ТОО «Жондеу», ТОО «КРУЗ» и ТОО «Argymak TransService».

Участникам конкурса предстояло продемонстрировать, насколько хорошо они освоили теорию и прак­тические навыки выбранной ими профессии. При этом члены комиссии, давая оценку профессиональной компетенции конкурсантов, первым делом обращали особое внимание на то, как они соблюдают правила техники безопасности и охраны труда. Затем – качество выполнения практического задания в установленные сроки, а также уровень теоретической подготовки. В итоге из всех участников члены компетентной комиссии отобрали 89 самых достойных работников структурных подразделений компании. За свой высокий профессионализм они и были удостоены медалей «Үздік маман-2016».

Церемония награждения по традиции прошла в центральном аппарате РД КМГ на торжественном собрании с участием генерального директора компании Курмангазы Исказиева и других представителей руководящего аппарата. Как отметил глава АО «РД «КазМунайГаз», работники компании готовятся к этому конкурсу на протяжении всего года.

– Прилагают усилия для того, чтобы повысить уровень знаний, тем самым стараются улучшать эффективность работы. «Үздік маман» – прекрас­ная возможность для каждого работника продемонстрировать свои профессио­нальные навыки. Это конкурс, который повышает статус и престиж профессии нефтяника, – сказал на церемонии награждения генеральный директор РД КМГ.

Победа в конкурсе приятна и престижна, но она принесла и другие дивиденды победителям: теперь они за свою работу весь год будут получать еще и надбавку к заработной плате.

Победителям конкурса по отдельным профессиям предстоит теперь защищать честь компании на конкурсе профессионального мастерства. Его впервые на своем уровне проводит АО НК «КазМунайГаз».

Под занавес встречи глава компании РД КМГ искренне пожелал работникам удачи в предстоящем профессиональном состязании, будучи уверенным в том, что они не подведут.

Помимо торжественного собрания, для участников конкурса были устроены экскурсионные туры по Астане. Нефтяники посетили одну из главных столичных достопримечательностей – монумент «Астана-Байтерек». Также для них была организована прогулка на теплоходе по реке Ишим и череда иных, не менее приятных мероприятий. Ведь они это заслужили.

Стоит отметить, что и в других структурах РД КМГ с большим уважением относятся к профессии неф­тяника. Так, АО «Эмбамунайгаз» (ЭМГ) провело череду мероприятий к 100-летнему юбилею выдающегося казахстанского геолога-нефтяника Жолдаскали Досмухамбетова, 25-летию открытия Тенгизского месторождения и основания областного лицея, носящего имя легендарного нефтяника.

А 27 августа в честь Жолдаскали Досмухамбетова в торжественной обстановке открылся мемориальный постамент на одноименном мес­торождении – Досмухамбетовском – НГДУ «Жылыоймунайгаз» ЭМГ. Церемония прошла с участием руководства ЭМГ и производственных структурных подразделений, работников компании, ветеранов, пенсио­неров , представителей местных исполнительных органов. И уже несколько дней спустя, 2 сен­тября, руководство ЭМГ приняло участие в торжественном мероприя­тии, организованном в областном лицее им. Ж. Досмухамбетова.

История развития АО «Эмбамунайгаз» – родоначальника нефтяной промышленности Казахстана – тесно связана с деятельностью Жолдаскали Досмухамбетова. Сегодня компания разрабатывает и добывает нефть на 10 месторож­дениях, которые были открыты еще в прошлом столетии при непосредственном и активном участии выдающегося геолога-нефтяника. Это – месторождения Байчунас, «С. Балгимбаев» (Мартыши), «С. Нуржанов» (ЦВ Прорва), Западная Прорва, Камышитовое ЮЗ, Жанаталап, Ровное, Актобе, Досмухамбетовское, Терень-Узек Западный. Годовой объем нефти с этих месторождений составляет порядка 50% от всего объема неф­тедобычи АО «Эмбамунайгаз». Всего с начала разработки данных месторождений получено более 100 млн тонн нефти.

За короткий срок летних школьных каникул на средства ЭМГ и силами привлеченной подрядной компании осуществлен капитальный ремонт в здании лицея, построенном в 1948 году. Были заменены стеклянные купола кровли, внешняя облицовка здания, выполнен капремонт внутренних помещений, проведено освещение. А также благоустроена территория вокруг лицея. Плюс ко всему АО «Разведка Добыча «КазМунайГаз» подарило лицею три современных высокотехнологичных кабинета: физики, химии и информационных систем.

Во второй половине дня руководство и ветераны ЭМГ приняли участие в научно-практической конференции, организованной в тандеме с ТОО «ТШО». Она посвящалась юбилеям геолога и Тенгизского мес­торождения. Как напомнил в своем выступлении Курмангазы Исказиев, еще в начале 60-х годов совместными усилиями геологоразведчиков и нефтяников под руководством Ж. Досмухамбетова была открыта нефтегазоносная провинция на Южном Мангышлаке, разведаны и подтверждены запасы нефтяных месторождений Узень и Жетыбай. Самым ярким и значительным событием в истории нефтедобывающей отрасли страны стало открытие казахстанскими геологами-нефтяниками гигантского нефтегазового месторождения Тенгиз.

– Масштабы месторождения превысили все ожидаемые прогнозы. Жолдаскали Досмухамбетов правильно выбрал название месторождения «Теніз» – было открыто настоящее подземное нефтяное море. В 1985 году Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР создается Тенгизский нефтегазовый комплекс. Крупнейший комплекс Казахстана формируется в экстремальных условиях полупустыни, малонаселенной территории с отсутствием коммуникационных и инфраструктурных объектов. В течение последующих 5 лет была проделана колоссальная по своим масштабам работа по проекту, где были задействованы десятки тысяч человек – нефтяников, буровиков, строителей, транспортников и рабочих многих других специальностей. 6 апреля 1991 года, с запуском скважины № 8, началась новая страница в истории освоения месторождения Тенгиз. Хотелось бы выразить свою благодарность всем, кто принимал участие в этой напряженной и созидательной работе и сказать большое спасибо за ваш доблестный труд, – поблагодарил глава РД КМГ нефтяников, стоявших у истоков Тенгизского проекта.

Именно эти открытия помогают сегодня Казахстану динамично развиваться.