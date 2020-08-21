Из колонии в Кушмуруне вывезут всех заключенных

Колонию в поселке Кушмурун Костанайской области в ближайшее время расформируют, а заключенных вывезут, передает Kazpravda.kz со ссылкой на ДУИС по Костанайской области.
Сообщается, что в связи с предстоящей ликвидацией Учреждения УК-161/4 средней безопасности поселка Кушмурун осужденные – жители Костанайской области – будут распределены в Учреждение КА-168/2 города Актобе и Учреждение ЕС-164/3 города Петропавловска. Вывоз осужденных будет производиться поэтапно в плановом порядке.
О прибытии осужденного к новому месту отбывания наказания администрация учреждения в течение двух рабочих дней направит письменное уведомление его супруге или супругу, одному из родственников либо законному представителю по выбору осужденного.
"Осужденные, переведенные из другого учреждения средней безопасности, отбывают наказание в тех же условиях, которые были им определены до перевода", – отметили в ДУИС.
Дополнительную информацию можнор получить по телефону: 8-7142-55-75-14.