Из кухни – в музей

Экспозицию «Винтажная посуда» собирали в буквальном смысле слова всем городом. Организаторы выставки бросили клич, предложив местным коллекционерам и жителям внимательно осмотреть свои кухонные полки и серванты. И если на них сохранилась посуда, выпущенная в период с 1960 по 1990 год, нести ее в музей. На время.

Так на полках рядом с посудой из фондов центра «Ұлы Дала елі» оказались экземпляры, прибывшие на выставку непосредственно из кухонь горожан.

Мода на винтаж набирает обороты. И вполне может оказаться, что та самая чашечка в горошек с незаметным сколом, доставшаяся от бабушки, кого-то из посетителей знакомым до боли незатейливым орнаментом и аскетической формой окунет в воспоминания из детства. Трогательные советские чайные и столовые сервизы из фарфора и керамики, хрусталь, который, не исключено, так ни разу и не оказался на семейном столе из-за пиетета перед ним и дефицита, – сегодня уже история.

Образцы, собранные на выставке, позволяют понять, что можно отнес­ти к разряду винтажной посуды, какие характерные особенности она имеет. Первый признак принадлежности к этой категории – бело-голубой цвет. А еще – узоры, изображающие цветы, птиц, драконов или мифических персонажей, рисунок которых проработан до мельчайших деталей. Такую посуду изготавливали вручную, и с годами ее уникальность и ценность только возрастают.

Специалисты говорят, что коллекционировать винтаж сложнее, чем антиквариат. Все дело в том, что уникальные и высокохудожест­венные предметы в этой категории встречаются реже.

Впрочем, задумав выставку «Винтажная посуда», сотрудники музея не стремились удивить редкими коллекционными дорогими экземплярами. Для них важно было показать эпоху и подчеркнуть особенности производства винтажного фарфора, который благодаря усовершенствованным на тот момент технологиям и относительно недолгому хранению выглядит как новенький, практически не имея изъянов.

Рассматривая сервизы «Рыба», «Подмосковный», «Цветочная гирлянда», «Цветочная рапсодия», многие посетители не могут удержаться от восклицаний: «О, у нас был точно такой же!» А кто-то и сейчас наливает себе чай из чайника, которому полсотни лет. Выставку сопровождает электронно-информационный ресурс, рассказывающий о том или ином экспонате, что делает ее познавательной, погружая в особенности экспериментального и инновационного советского производства.