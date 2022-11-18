Из обрывков старых глянцевых журналов художник создает залитые солнцем городские пейзажи

В Северо-Казахстанском областном музее изобразительных искусств открылась выставка коллажей 34-летнего художника, музыканта и профессионального спортсмена Виталия Жукова. Серия из десяти работ получила многозначительное название «Пепел Феникса».

Родился Виталий Жуков в Петропавловске. С юных лет много читает, с увлечением занимается живописью, которую считает внешним проявлением внутренней философской концепции.

– Все, что нас окружает, – говорит художник, – может стать материалом для творчества.

Подобно Демиургу, создающему мир из хаоса, Жуков делает произведения искусства из… мусора.

– Акт творения – создать произведение искусства из ничего! – объясняет автор свой уникальный метод.

В экспозиции 10 коллажей на тему городского пейзажа. Все они склеены из ярких цветных полосочек. Если рассматривать вплотную, то можно даже прочесть типографские строчки на обрывках.

– Вы, – спрашиваю, – сделали это намеренно?

– Когда-то намеренно, – отвечает он, а когда-то – нет. Вообще надписи и случайные картинки – это такой способ придать абстрактность работам. Когда мы стоим близко, то видим обрывки, надписи, наклеенный мусор, а когда отходим – возникает полноценный пейзаж. Это эффект небольшого чуда. Да, зачастую я оставляю строчки текста для того, чтобы зритель, используя свое чувство юмора, находил в надписи какой-то свой смысл. Иногда это подсказки и отсылки к чему-то. Но зачастую это просто шутка, желание вызвать улыбку зрителя.

При создании коллажей используются кисти, клей, нож. Со временем появилась у Виталия своя технология. Он нарезает цветные листы на длинные узкие полосы, а потом отрывает по кусочку.

Люди убивают огромное количество деревьев, чтобы сделать из них бумагу, потом напечатать книги и журналы. Рано или поздно все это выбрасывается на помойку.

– Моя задача, – говорит автор, – собрать обрывки старых журналов и сделать из них произведения искусства. Вот почему выставка получила название «Пепел Феникса». Деревья, некогда живые организмы, точно птица Феникс, возрождаются из пепла.

– Кто-то еще работает в этой технике?

– В Казахстане – не знаю, не сталкивался. У меня своеобразный взгляд на коллаж. Я соединил его с пуантилизмом.

Для сведения: пуантилизм – стилистическое направление в живописи неоимпрессионизма, возникшее во Франции около 1885 года, в основе которого лежит письмо раздельными мазками правильной, точечной или прямоугольной формы. Характеризуется отказом от физического смешения красок ради оптического эффекта.

– У меня получился такой пуантилизм-коллаж, – формулирует Виталий. – И в такой форме я не встречал ничьи работы. Хотя за всю планету не могу отвечать.

– Значит, ваша профессия – художник?

– Помимо всего прочего – да! У меня три основные профессии: художник, музыкант, у меня своя музыкальная школа, плюс к этому я еще и профессиональный спортсмен, выступающий в силовом экстриме (поднятие тяжестей с элементами акробатики). Это просто разные стороны одной философии. Развиваясь только в одной области, человек рано или поздно упирается в какую-то планку. И только за счет своего развития в других направлениях он сможет преодолеть ее, подняться еще выше.