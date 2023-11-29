Из тьмы – к свету

В спектакле, поставленном по пьесе драматурга Булата Узакова режиссером Куандыком Касымовым, рассказана история о брошенных душах, которые пытаются пробраться к свету через тьму, окружающую их с самого рождения. Речь идет о тех, кто по воле судьбы жил без родительской заботы и лас­ки, кому опекуном стало государство.

Примечательно, что названия объектов в спектакле местные, и это с самого начала сближает зрителей с главными героями – Замиром и Алией, выросшими в детском доме. Тяготы и лишения не сломили ребят, и они верят, что вместе можно построить счастливое будущее. Юноша сбегает в Алматы, взяв с собой амулет, подаренный Алией. Сама же она остается, ведь ее стала навещать мама. Спустя годы судьба вновь сводит их, но теперь уже взрослых людей. Какими они стали? Привела ли их звезда На­дежды к заветной цели?

– Спектакль многогранный, дает пищу для размышления. В нем заданы вопросы, ответы на которые каждый зритель должен найти самостоятельно, – отметила заведующая литературной частью театра Ольга Махиня. – Это первые серьезные драматические роли молодых артистов Санжара Ботбайбека и Аяжан Несипбаевой. На мой взгляд, ребята замечательно справились со своими задачами, передав всю боль и отчаяние главных героев.

Аяжан Несипбаева, которая работает в театре третий год, показала себя как талантливая актриса.

– Роль в этом спектакле стала для меня своего рода психологическим тренингом: я освоила язык тела, научилась показывать свои эмоции, быть открытой и чувственной не только на сцене, но и в жизни, – говорила Аяжан.

По признанию актрисы, гораздо легче изобразить злобу, гнев, отвращение, а вот сыграть искреннюю любовь так, чтобы зритель тебе поверил, оказалось трудным. Не менее сложно было показать взрослую Алию, которая познала горе материнской потери.

– Впервые познакомившись с пьесой, я подумал, что моя роль достаточно проста, текст довольно легкий, – поделился Санжар Ботбайбек. – Но когда мы начали репетировать на сцене, стало ясно, что это не так. Надо было прожить всем сердцем боль Замира. В первой половине спектакля мой герой – детдомовский мальчик, который хочет высказаться и кричит всему миру о своих ранах. Во второй части он уже взрослый мужчина. А значит, я как артист должен кардинально поменяться… Я впервые играл главную роль в спектакле, и это, безусловно, колоссальный опыт.

В работе над спектаклем режиссер пробовал разные идеи, меняя мизансцены. Куандык Касымов считает, что сценическое действие живое и пластичное, оно видоизменяется в процессе репетиций, именно поэтому в нем нет заранее установленных четких рамок и правил.

Один из главных посылов пьесы высказан устами артиста Бекназара Избасарова, сыгравшего спившегося человека: «Сто лет назад на наших землях были алкаши или детские дома? Не было! С тех пор наше самосознание, наша наука, технологии, искусство, культура выросли до такого высочайшего уровня – а результат? Прогресс! Демократия! Кто знает, что дальше? Через десять лет, через сто лет станет больше таких, как мы, или меньше? Что будет – развитие или деградация?»

Между тем тяжелую историю двух детдомовских ребят оттеняют веселые танцы их ровесников, которые наслаждаются жизнью, не зная забот.

– Через хореографию балетмейстера Шукуржана Хакимбае­ва без слов прекрасно показан контраст судеб, – отметила Ольга Махиня. – Хотелось бы, чтобы звезда Надежды вела каждого из нас по пути мудрости и любви и в нашем мире было как можно меньше боли и брошенных детей, умоляющих небесные силы помочь им встретиться со своими родителями.