Из-за чего подорожал лук в Казахстане, объяснили в Минсельхозе

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«В крупных торговых сетях цены на лук 400 тенге за килограмм. Это связано с кратковременным всплеском и с тем, что был ажиотаж. Все мы знаем ситуацию на рынке лука, которая складывается в последний месяц», – аргументировал Ербол Карашукеев на пресс-конференции в Правительстве.

В целом, по его данным, в прошлом году в Казахстане было собрано 1,5 млн тонн лука, из них 1,1 млн только в Жамбылской области. Но его в последующем начали вывозить в соседний Узбекистан.

«Неделю назад мы ввели запрет на вывоз лука, и в настоящее время ситуация с ценами на лук будет стабилизироваться. Запасов лука в Жамбылской области – примерно 100 тысяч тонн – нам будет достаточно до следующего урожая. Оптовые цены у производителей колеблются от 150 до 200 тенге. Такие всплески связаны с логистическими вопросами. В ближайшее время ситуация будет урегулирована», – заверил глава МСХ.