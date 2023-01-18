Приостановлен экспорт лука из Казахстана

Сельское хозяйство
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Межведомственная комиссия по вопросам внешнеторговой политики и участия в экономических организациях приняла решение о запрете экспорта лука из Казахстана сроком на 3 месяца, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Министерства сельского хозяйства РК.

Фото: Kazpravda.kz

Это сделано для того, чтобы предотвратить массовый вывоз лука из Казахстана и стабилизировать цены на него. 

«Ажиотажный спрос третьих стран на казахстанский лук связан с природными катаклизмами в Пакистане – одном из крупнейших производителей лука в Азии и мире. Наводнения в этой стране спровоцировали общемировой рост цен на лук, в том числе и на рынке нашей республики.

Дополнительное давление на стоимость также оказывают сильные морозы в южных регионах Казахстана и в Узбекистане – где большой объем продукции был испорчен. Таким образом, основные производители лука теперь активно импортируют казахстанский продукт», – мотивировали решение в МСХ.

Между тем, по данным Бюро национальной статистики, в 2022 году урожай лука в стране составил 1,1 млн тонн. При этом казахстанцы ежегодно потребляют в 3 раза меньше – в среднем 315 тысяч тонн.

«Согласно данным акиматов, на сегодняшний день подтвержденные запасы лука в стране составляют 152,4 тысячи тонн или всего 14% от общего объема прошлогоднего урожая. Этих объемов достаточно до новых урожаев, поэтому введенные ограничения на экспорт исключают риски по вывозу всего оставшегося лука из Казахстана.

Нужно отметить, что в республике оптовые цены на лук пока держатся в коридоре 150-170 тенге за килограмм, а в соседних России и Узбекистане цена установилась в районе 240 тенге», – дали раскладку в Минсельхозе РК.

Кроме того, по данным Qaztrade, Узбекистан и Таджикистан уже приняли ограничение на экспорт лука в своих странах.

Правительство будет внимательно следить за ситуацией в стране и мире, чтобы своевременно снять все ограничения при улучшении рыночной конъюнктуры в ближайшей перспективе.

«Для минимизации негативных последствий от запрета экспорта лука для фермеров, на сегодняшний день реализуются различные механизмы закупа лука у сельхозтоваропроизводителей через СПК (социально-предпринимательские корпорации – прим. ред.) в стабфонды, а также посредством оборотной схемы через торговые сети и так далее», – заключили в ведомстве.

 

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