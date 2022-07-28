Из-за хлопка воздушной смеси на АЗС погиб мужчина и пострадал подросток в ВКО

В результате несчастного случая на АЗС в городе Усть-Каменогорске погиб мужчина и пострадал подросток, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области.

28 июля около 8:52 часов по улице Промышленная на территории АЗС в Усть-Каменогорске при чистке бочки из-под ГСМ произошел хлопок воздушной смеси без дальнейшего горения.

«В результате подросток 2010 года рождения получил термические ожоги туловища и в тяжёлом состоянии был госпитализирован в больницу. Спасателями ДЧС ВКО из емкости было извлечено тело погибшего мужчины 1980 года рождения. По предварительным данным, он проводил очистку резервуара и ему на поверхности помогал родственник», – проинформировали в департаменте.

Причины несчастного случая устанавливаются.