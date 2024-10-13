Из-за непогоды закрыты несколько участков автодорог в Карагандинской области

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В связи с ухудшением погоды закрыто движение для всех видов автотранспорта на нескольких участках автодорог республиканского значения:

- Караганда – Аягоз – Бугаз (17–217 км, Караганда – Каркаралинск);

- Кызылорда – Павлодар» (970–1135 км, Караганда – гр. Павлодарской области; 1135–1206 км, на участке от границы Карагандинской области до посёлка Шидерты);

- Екатеринбург – Алматы» (1353–1426 км, граница Акмолинской области – ПВП г. Темиртау).

ДЧС настоятельно рекомендует соблюдать меры безопасности:

- воздержитесь от поездок и пеших переходов на дальние расстояния, особенно в тёмное время суток;

- следите за информацией о погодных условиях и ограничениях движения на автодорогах.

По телефону кол-центра 1403 можно получать дополнительную информацию круглые сутки.