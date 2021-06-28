Культура Из журналистики ушла глубина. Что делать? Юлия Магер

– Ерлан Халижанович, у Вас богатая профессиональная био­графия, причем на протяжении всех 30 лет независимости Казахстана Вы не изменяли медиасфере. По Вашему мнению, как изменилась казахстанская журналистика за последние десятилетия?



– Поскольку я руковожу главным телевизионным медиахолдингом страны и большая часть моей жизни связана именно с телевидением, будет логично, если я расскажу про эту отрасль. Изменения, можно сказать, произошли колоссальные. Выросла конкуренция на информационном поле, появились технические возможности, о которых в начале 1990-х мы даже мечтать не могли. Выстроились новые стандарты телевизионной журналистики. Безусловно, огромное развитие получила казахскоязычная журналистика – годы независимос­ти стали для нее подлинным ренессансом.



Агентство «Хабар» – яркий проект независимости Казахстана. Его открытие стало настоящим событием для всей Центральной Азии, поскольку это был новый формат, совершенно другой уровень телевизионной журналис­тики. И вот 26 лет мы стараемся держать эту планку.

До сих пор изменения, происходящие с каналами телесемейства «Хабар», – это изменения, которые происходят со всей медиасферой страны. И мы этим гордимся.

В целом отечественная медиасфера развивается в русле мировых трендов. Меняются технологические возможности, появляются новые стандарты. И даже изменились критерии качества.

Например, с развитием средств коммуникации и Интернета одним из важнейших критериев стала быстрота подачи информации. Кто первый выдал новость – тот молодец.



Но со временем это привело к тому, что из журналистики ушла глубина. Сегодня традиционные СМИ – ТВ и печатные издания, которые никак не могут конкурировать с новыми медиа по скорости, возвращаются к этой глубине. Подробно прорабатывают информационные поводы, делают ставку на качественную аналитику, таким образом «медленные новости» используются в качестве конкурентного преимущества. И на этот контент есть большой спрос.

Проблема здесь в том, что сейчас остро не хватает журналис­тов, которые могли бы выдавать качественную аналитику. Понятно, что в современных реалиях каждый журналист обязан быть, грубо говоря, «многостаночником» – уметь при необходимости писать на самые разные темы. Но в любом случае у каждого журналиста есть своя «сфера интересов», в которой он должен глубоко владеть темой. А чтобы этого добиться, нужны практика, опыт, живое общение с профессионалами, экспертами, постоянное самообучение.



Поэтому очень подходит журналистам концепция Long-life-learning. Мы рассказываем своим зрителям и читателям про то, что происходит в мире, объяс­няем те или иные вещи, учим, воспитываем. А как можем это качественно делать, если сами не разбираемся в ситуации?

На мой взгляд, базовое академическое образование для журналиста – это хорошо, но опыт, практика и постоянное самообразование – это то, без чего невозможно профессиональное становление.



– Насколько конкурентоспособны государственные СМИ на современном информационном поле? Насколько им доверяют?



– Я знаю, что к государственным СМИ отношение в последние годы было несколько неодно­значное: дескать, мы рассказываем «сказки» о процветающем Казахстане и не обращаем внимание на проблемы. Это в корне неверно. Я твердо уверен, что именно государственные СМИ способны давать – и дают! – объективную картину жизни в стране.



Мы не остаемся в стороне от проблем, поднимаем их, выявляем, обращаем на них внимание властей. Но в то же время говорим и о реальных достижениях Казахстана, которых немало. Именно эта сбалансированная повестка позволяет нам максимально полно освещать происходящие в государстве процессы.

Наша задача сейчас – вернуть тот высочайший уровень доверия к государственным СМИ как к источникам информации, который исторически у них был. К слову, огромный прогресс в этом направлении был сделан как раз во время пандемии, когда наблюдалось невероятное количество фейковых новостей, недостоверной информации, манипуляций...



Люди поняли, что им нужны ориентиры, чтобы не потонуть в этом информационном потоке, и таким ориентиром как раз и стали традиционные СМИ, в том числе государственные, которые поставляют проверенную, дос­товерную информацию и несут ответственность за то, что выдают в эфир, выпускают в печать.

Только по «Хабару» могу сказать: у нас показатели просмот­ров выросли невероятно – мы это расцениваем как знак доверия со стороны зрителей. И это доверие закономерно, ведь мы можем гарантировать: если что-то попало в наш эфир – это реальная новость.



Сегодня производить контент и доводить его до аудитории стало потрясающе просто. Технически я имею в виду. Но колоссальное количество информации пока не переросло в качество. Хорошего контента по-прежнему не так уж много. А кроме того, у абсолютного большинства его распространителей, я говорю про блогосферу, социальные сети и так далее, нет понимания ответственности за распространяемый контент. В отличие от профессиональных журналистов, которые, перед тем как опубликовать, выдать в эфир информацию, должны убедиться в ее достоверности.



Кроме того, если говорить опять же про «Хабар», то мы нацелены на то, чтобы нести аудитории полезную информацию, которая помогает людям ориентироваться в окружающей реальности, лучше ее понимать. Это наш ключевой принцип. Даже в развлекательный контент мы стараемся «упаковать» какие-то полезные месседжи, ненавязчиво учить людей экологии поведения, культуре...



– Стремление сделать информацию полезной – это особенность госСМИ или общий тренд?



– Я не берусь обсуждать информационную политику коммерчес­ких телеканалов, потому что все мы работаем на одном поле, все конкурируем за зрителя, но как руководитель государственного телевизионного агентства могу сказать, что есть много тематических блоков, крайне важных с идеологической, просветительской точек зрения, которыми, кроме государственных СМИ, никто не занимается.



Но в целом, думаю, многие игроки медиасферы понимают, что сегодня просто информировать недостаточно. Нужно помогать людям улучшить качество их жизни. Учить ориентироваться в информационном пространстве. Развивать критическое мышление. Давать практические советы по различным направлениям – от управления личными финансами до решения проблем своего города, села. Это востребовано.



– Вы 10 лет руководили ТРК Президента, множество раз встречались с Нурсултаном Назарбаевым, брали у него интервью... Как относится Елбасы к медиасфере?



– Мы на «Хабаре» запустили проект к юбилею независимости «Елбасы. Летопись независимос­ти» – запланировано 15 серий, вышли уже 7. Этот проект построен полностью на документальной хронике, в том числе на интервью Первого Президента. И по этим материалам можно объективно увидеть отношение ­Нурсултана Абишевича ­Назарбаева к средст­вам массовой информации – насколько он всегда открыт, насколько большое значение придавал и придает развитию СМИ, насколько поддерживает журналистов.



Материальные, так сказать, свидетельства этой поддержки – учрежденные им премии и гранты в области СМИ, которые вручаются журналистам вот уже 25 лет подряд. И именно по инициативе Елбасы в столице был построен «Қазмедиа орталығы» – суперсовременный многофункциональный комплекс, уникальный по техническому оснащению для Центральной Азии.



Это только очевидные примеры, которые сразу пришли в голову. В целом вся поддержка, которая оказывалась журналис­тике за годы независимости, – это следствие того внимания, которое Первый Президент уделял медиасфере.



Из личного опыта могу сказать, что у Елбасы потрясающая память, и он многих журналистов знает поименно, помнит многие эпизоды общения со СМИ, детали интервью и встреч. На мой взгляд, это дополнительное подтверждение того, что он лично признает важную роль журналистов и журналистики в развитии Казахстана.



– Про журналистику всегда говорят как про «профессию с миссией». В чем, по Вашему мнению, эта миссия заключается?



– Могу сказать на примере миссии агентства «Хабар»: мы стремимся к тому, чтобы наша работа была полезна каждому казахстанцу, нашему обществу, государству в целом. Думаю, этот принцип – эту миссию – можно спроецировать и на другие СМИ, на журналистику в целом.

У каждого представителя этой непростой профессии, у каждого журналиста должно быть понимание этой миссии и, самое главное, ответственности за свои действия. Наша работа открывает нам доступ к душам и умам людей. Мы должны этот доступ использовать с максимальной пользой. Информация обладает невероятной силой, и у нас, как у людей, которые работают с ней, во главе угла должен стоять тот же принцип, что и у врачей: «не навреди».

Давно идут споры, чего в журналистике больше – ремесла или творчества. Мне эта постановка вопроса кажется неправильной. В журналистике нельзя отделять друг от друга две эти вещи, потому что лучший журналист – это тот, кто умеет работать творчес­ки, объяснять сложные вещи простым языком, «чувствовать» новости, рассказывать истории так, чтобы их было интересно смотреть, умеет доносить месседж.



Мы привыкли говорить, что сейчас на информационном поле правит «хайп». Но я думаю, что люди устали от этого информационного мусора, растут требования к СМИ, а это значит, что наступает время качественной журналистики. И в наш профессиональный праздник я бы хотел пожелать всем казахстанским журналистам быть ее достойными представителями.

