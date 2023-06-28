Из журналистов – в спасатели

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Любовь Доброта

Специальные костюмы пожарных-спасателей примерили на себя шымкентские журналисты, на несколько часов сменив профессию.

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Семинар-квест «Сегодня я пожарный-спасатель» организовал департамент по ЧС города Шымкента. Сотрудникам средств массовой информации предложили погрузиться в профессию спасателя, чтобы сполна прочувствовать, как это – бороться с огнем, пробираться сквозь дымовую завесу и спасать людей, попавших в беду.

Корреспондент «Хабар 24» Катерина Попкова без сомнений согласилась проверить себя в столь сложном деле. Съемочной группе часто приходится освещать работу сотрудников ДЧС, и собственный опыт поможет глубже понять действия, мысли и чувства спасателей.

– Сегодня я первый раз в роли человека в героическом костюме, – говорит Катерина Попкова, беря в руки пожарный рукав. – Часто случается, что журналист меняет профессию, но вот за много лет спасателем я буду впервые. Всегда восхищаюсь людьми, которые выбрали этот сложный путь. Много материалов снимаем о том, как работают сотрудники ЧС, какой героизм они проявляют. Это мужественные люди. Я вот только пять минут в специальном костюме, а мне уже тяжело. Все – я пошла мир спасать!

Знакомство с работой пожарных подразделений началось с облачения в специальную одежду, которая защищает в условиях высоких температур. Профессиональные огнеборцы в течение минуты надевают «боевки», садятся в автомобиль и отправляются на помощь. Журналистам и видеооператорам, конечно, пришлось попотеть, чтобы надеть полное боевое снаряжение. Без соответствующих навыков и сноровки сделать это непросто. Да и сила понадобится недюжинная, чтобы нести его на себе – вес комплекта порядка пяти килограммов. А полная экипировка на два-три десятка килограммов потянет.

Все готовы к тушению пожара? Тогда добро пожаловать в гараж – знакомиться с техникой, на которой выезжают пожарные. Тут и автоцистерны, и автолестница, и автомобиль газодымозащитной службы, и другие виды техники, так необходимые при ликвидации огня.

Журналистам дали несколько важных пояснений, развеивающих популярные мифы о пожарных. Самый распространенный среди них о том, что огнеборцы приехали тушить пожар… без воды. Так не бывает. А вот воды в одной автоцистерне хватает от силы минут на пять, и поэтому там, где есть возможность, машину устанавливают на гидрант для бесперебойной подачи. Живительной влаги может понадобиться очень много, если площадь горения и интенсивность огня слишком большие.

Те, кто «освоил» профессию огнеборца, теперь точно знают, что и никаких шлангов у пожарных нет. Есть только рукава, из которых, собственно, и прокладывают рукавную или магист­ральную линию.

Разобравшись с деталями, самое время «броситься в огонь», пройти проверку на стойкость в лабиринте дымовой камеры. Для начала – в тренировочном комплексе газодымозащитников, здесь используют дыхательные аппараты на сжатом воздухе. Это уникальный и единственный в городе комплекс, где проходят подготовку все газодымозащитники пожарных частей региона. Новоиспеченных «пожарных» призывают к осторожности и бдительности. В дымокамере темно, вокруг металлические конструкции, можно легко удариться и поцарапаться.

Так, шаг за шагом, сотрудники СМИ вживались в роль спасателей-пожарных. Конечно, тушить настоящий огонь никому из них не пришлось. Но выполнение прак­тических заданий по применению спасательного снаряжения, отработка базовых элементов тушения пожара позволили глубже понять, как используется аварийно-спасательное оборудование, какие задачи у оперативно-спасательного отряда.

– На каждом этапе квеста невозможно было удержаться от улыбки, будь то преодоление лабиринта дымокамеры, дефиле в защитных костюмах, подача воды с помощью пожарных рукавов, – прокомментировала руководитель группы по связям с общественностью ДЧС Шымкента Зарипа Абдуллаева. – По всему видно, что массу положительных эмоций получили и участники акции, и те, кто за ними наблюдал. А самое главное, что теперь журналисты точно знают, насколько непросто и ответственно служить в противопожарной службе, когда каждое дежурство огнеборцы подвергаются опасности, рискуют собой ради спасения других людей.

#Шымкент #СМИ #журналисты

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