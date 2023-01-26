Избран председатель Сената

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Депутаты Сената на пленарном заседании избрали Маулена Ашимбаева председателем Сената, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

Как отметил глава счетной комиссии сенатор Султанбек Макежанов, было выдано 50 бюллетеней для тайного голосования, которое показало, что за представленную главой государства кандидатуру Маулена Ашимбаева свои голоса отдали все 50 проголосовавших сенаторов.

В свою очередь вновь избранный спикер Сената Маулен Ашимбаев поблагодарил коллег за доверие и заверил, что и впредь будет трудиться на благо страны и казахстанского народа.