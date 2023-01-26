Избраны главы постоянных комитетов Сената

Шесть депутатов возглавили комитеты Сената.
Сенат на пленарном заседании избрал председателей постоянных комитетов Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.
Так, сенатор Андрей Лукин возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.
Главой комитета Cената по финансам и бюджету стал Султанбек Макежанов.
Сенатор Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, а председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству избран Суиндик Алдашев.
Председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке избран Нурторе Жусип, а председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Али Бектаев.