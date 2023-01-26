Избраны главы постоянных комитетов Сената

Фото пресс-службы президента РК

Сенат на пленарном заседании избрал председателей постоянных комитетов Сената Парламента РК, передает корреспондент Kazpravda.kz.

Так, сенатор Андрей Лукин возглавил Комитет по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам.

Главой комитета Cената по финансам и бюджету стал Султанбек Макежанов.

Сенатор Аскар Шакиров стал председателем Комитета по международным отношениям, обороне и безопасности, а председателем Комитета по экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству избран Суиндик Алдашев.

Председателем Комитета по социально-культурному развитию и науке избран Нурторе Жусип, а председателем Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий стал Али Бектаев.