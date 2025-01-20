Правила отбора претендентов на стипендию «Болашак» изменили

17 января утверждено постановление правительства о внесении изменений в правила отбора претендентов на международную стипендию «Болашак», передает Kazpravda.kz со ссылкой на Центр международных программ
Нововведения включают:
- Введение отсеивающего механизма. Кандидаты, не набравшие проходной балл, не допускаются к следующему этапу.
- Появление категории «государственные служащие» для магистратуры с возможностью прохождения языковых курсов.
- Возможность трудовой отработки для выпускников в международных организациях (ООН, ЮНЕСКО, ШОС, ТМТ).
- Дополнение списка документов мотивационным письмом.
Кандидаты, не прошедшие конкурс, могут участвовать повторно в том же году.
Изменения направлены на совершенствование программы и подготовку высококвалифицированных специалистов.
Постановление вступит в силу через 10 дней после официального опубликования.