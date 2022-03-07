Изменить структуру экономики

Президент Касым-Жомарт Токаев неоднократно отмечает, что нашей стране необходима диверсификация экономики, переход от ее сырьевой к обрабатывающей направленности. Без такой трансформации невозможны устойчивый экономический рост, повышение благосостояния наших граждан и создание новых постоянных рабочих мест. Приглашенные нами эксперты указывают на проблемы и дают рекомендации по эффективному решению задач, поставленных в настоящее время Главой государства перед Правительством.

Однако, прежде чем дать слово экспертам, отметим, что впервые задача подобной трансформации экономики была поставлена еще в 2003 году. Тогда была принята Концепция индустриально-инновационного развития Казахстана на 2003–2015 годы.

А в 2009 году была принята программа ГПФИИР­ (Государственная программа форсированного индустриально-инновационного развития на 2010–2014 годы). Она получила продолжение в 2015–2019 годах.

За этот период было потрачено немало государственных средств. Однако, по данным экспертов, обрабатывающая промышленность запланированных показателей пока не добилась. Что же было сделано неверно? Могло ли это произойти в результате слабой бюджетной политики, недофинансирования из бюджета, нецелевого расходования средств или повлияли другие факторы? Пора разобраться с этими вопросами и сделать выводы с тем, чтобы добиться успеха в новом раунде экономических преобразований.

УСПЕХИ И НЕУДАЧИ

Магбат Спанов, эксперт Института мировой экономики и политики (ИМЭП):

– Сразу хочу отметить, что были как успехи, так и провалы в реализации этих программ.

Всего за две пятилетки индустриализации было построено или запущено более 1800 предприятий в различных секторах экономики.

За годы реализации двух пятилеток ГПФИИР в обрабатывающую промышленность привлечено более 7,5 трлн тенге (за период ГПИИР-1 – 3 трлн тенге, за период ГПИИР-2 – 4,5 трлн тенге). Можно отметить, что план по инвестициям в основной капитал в обрабатывающую промышленность в сумме 4,5 трлн тенге был исполнен.

В рамках реализации первой пятилетки основные усилия государства были направлены в первую очередь на инфраструктурные проекты: построено и реконструировано около 4 тыс. км автомобильных дорог (Западная Европа – Западный Китай, 2 транзитных коридора Центр – Юг и Центр – Восток), построено порядка 1 700 км железных дорог (Узень – государственная граница с Туркменистаном, Жетыген – Коргас, Бейнеу – Жезказган, Аркалык – Шубаркуль), начали функционировать 13 специальных экономических зон и 23 индустриальные зоны.

Во второй пятилетке акцент был сделан в первую очередь на обрабатывающую промышленность.

Наибольший объем инвестиций за 2010–2019 годы поступил в металлургическую промышленность – 34,6% от суммарного объема инвестиций за весь период, производство кокса и продуктов нефтепереработки – 23,9%, прочей неметаллической минеральной продукции – 9,5%, химической продукции – 8,5%, продуктов питания – 7,7%.

В целом данная программа фактически была профинансирована полностью, но основной цели Правительство так и не добилось: доля добывающего сектора в общем объеме ВВП реально не сократилась и остается на прежнем уровне, в районе 65–75%.

Причина неудач во многом связана с дороговизной реализуемых проектов и непродуманной политикой в области логистики и маркетинга.

Для сравнения: в России за семь лет доля сырьевого сектора сократилась с 60–65% в 2014 году до 30% в 2020-м. Хотя в этой стране есть и альтернативные мнения, дескать, успехи достигнуты только на бумаге.

ВСЕ НАЧИНАЕТСЯ С СЕЛА

Как же добиться эффективности бюджетных инвестиций в развитие обрабатывающих отраслей, в том числе в сектор переработки агропродукции?

Мировая практика показала, что любая страна свой экономический успех начинала с реформ в аграрном секторе. У нас тоже применялись различные модели субсидирования и государственных дотаций.

Надо учитывать, что в Казахстане в начале 90-х годов прошлого века был сделан упор на развитие фермерских хозяйств. Однако впоследствии большинство из них разорились или развалились по различным причинам. Оставшиеся, в основном личные подсобные хозяйства (ЛПХ), производят продукцию в небольших количествах. Они, как правило, мало используют технику для выращивания и уборки урожая, у них низкая производительность труда.

Поэтому, чтобы обеспечить население основными продуктами питания, государство вынуждено закупать и импортировать большое количество аграрной продукции (в том числе овощей, мяса, молочной продукции).

Сейчас выход заключается в том, чтобы стимулировать развитие обрабатывающей кооперации в сельском хозяйстве, то есть способствовать соз­данию обрабатывающе-сбытовых кооперативов, куда бы сельчане смогли сдавать свою продукцию.

Однако мы видим, как непрост и долог этот путь. Разговоры о нем идут годами. Когда он приведет к успеху, еще неизвестно.

Поэтому, кроме кооперации, нужно поддерживать уже существующие крупные частные капиталистические агропредприятия полного цикла: от урожая – до переработки и продажи собственной продукции в городах.

Национальная экономическая безопасность в любой стране начинается с продовольственной. С этой точки зрения для ее обеспечения государство в любой стране направляет или создает условия для инвестиций прежде всего в сельское хозяйство.

В мире идет жестокая борьба за рынки той или иной продукции. И те страны, которые инвестировали в сырьевые сектора экономики Казахстана,­ никогда не будут заинтересованы вкладывать свою прибыль в обрабатывающие отрасли страны. Никто не заинтересован в создании конкурентов. Поэтому здесь очень важна роль государства и его эффективных инвестиций.

ВИНОВАТЫ ИНДИКАТОРЫ?

Азимхан Сатыбалдин, академик, доктор экономических наук, профессор, директор Института экономики МОН РК:

– Были ожидания и планы сделать Казахстан центральноазиатским экономическим тигром, однако в действительности ситуация изменилась недостаточно. Но другого и не следовало ожидать. По сути у нас нет преемственности в промышленной политике. Она заменена программами. В разных программах, хотя и по-разному, речь идет всегда об одних и тех же цифрах. В одной программе – не допустить снижения доли обрабатывающей промышленности ниже 12%, в другой – обеспечить долю обрабатывающей промышленности на уровне 11–12%!

В поздних программах об этом целевом индикаторе вообще нет речи. То есть в индустриальных программах не закладывались задачи изменить структуру экономики в сторону значительного повышения обрабатывающей промышленности и повышения технологического уровня.

При таких целевых индикаторах разработчики программ, госорганы, ответственные за их выполнение всегда в целом формально достигали основных целей.

На самом же деле, чтобы стать новой индустриальной страной, нам необходимо добиться выполнения следующих показателей: обеспечить ВВП на душу населения свыше 10 тыс. долларов, повысить долю обрабатывающей промышленности до 20%, несырьевой экспорт –до 70%.

В новых индустриальных странах Азии доля обрабатывающей промышленности и экспорт ее продукции имеют подобную структуру.

Сегодня, очевидно, мы очень далеки от этого. Основная часть экспорта связана с природным сырьем, доля обрабатывающей промышленности не меняется. Рост ВВП на душу населения и доходы населения обесценены серией девальваций. Снижается качество экспорта и платежного баланса. Возможности для маневров очень ограничены, а поступления зависят от конъюнктуры рынка на ограниченную группу товаров.

Поэтому необходимо диверсифицировать не только производство внутри страны, но и экспортную корзину. Казахстан можно назвать страной с малой экономикой, и для нас критически важен экспорт из-за объективной ограниченности внутреннего рынка. Это позволит смягчить ценовые шоки.

ВСТРОИТЬСЯ

В ГЛОБАЛЬНЫЕ ЦЕПОЧКИ

Мадина Халитова, доктор экономических наук, главный научный сотрудник Института экономики МОН РК:

– У нас меняется структура экономики в направлении роста сферы услуг и, на первый взгляд, идут тенденции постиндустриа­лиза­ции. Но такой переход не опирается на развитую индустрию. Этот процесс некоторые эксперты называют преждевременной сервисизацией.

Следует принять во внимание, что с развитием обрабатывающей промышленности связано много важнейших процессов. В частности, создание устойчивых рабочих мест. Как известно, в Казахстане высок уровень самозанятости. Обычно высокий уровень самозанятости связывают с аграрным типом экономики, высокой долей сельского населения и слабой развитостью экономики. Но высокая самозанятость у нас наблюдается и в крупных городах. Например, в Шымкенте 30% занятого населения относятся к самозанятым. Высокий уровень самозанятости всегда создает основу для социального напряжения в обществе.

Мы сегодня покупаем одежду, которую производят для популярных брендов во Вьетнаме, Португалии, Сербии, Мексике, Румынии. Этой продукцией заполнены наши крупные ТРЦ.

Поэтому сейчас необходимо начать поиск возможностей собственного производства продукции для крупных торговых сетей в сегменте масмаркета. Это позволит войти в глобальные цепочки производства пусть и не самой высокотехнологичной, но пользующейся постоянным спросом как в Казах­стане, так и за рубежом, продукции.

О СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ

Галым Аманжолов, старший консультант Группы стратегического и операционного консультирования KPMG в Центральной Азии:

– По нашему мнению, на реализацию государственных программ индустриально-инновационного развития повлияло множество факторов.

Во-первых, это недостаточное качество планирования. Так, показатели и целевые значения программ после запуска пересматривались и корректировались. К примеру, в ГПИИР-2 были исключены две задачи, включая «стимулирование предпринимательства и развитие малого и среднего бизнеса в обрабатывающей промышленности», которая, по нашему мнению, являлась одной из ключевых. Также был значительно увеличен объем финансирования, но более чем втрое сокращен объем мероприятий.

Первая пятилетка ГПИИР и вовсе была поставлена на утрату до ее завершения в 2010 году. В ряде проектов наблюдалось недостижение установленных параметров ввиду низкого спроса на продукцию и недостатка финансирования.

Стоит отметить устойчивую тенденцию подхода «сверху вниз» – это система формирования планов или программ развития от укрупненной картины, без полноценного анализа на местах, то есть без перепроверки текущей ситуации «снизу».

Разработчики программ зачастую игнорировали необходимость анализа текущей ситуации, проведения полноценного первичного и вторичного анализа секторов, участников рынков ввиду постановки задачи от Правительства добиться результатов в краткие сроки. Такая спешка зачас­тую приводит к слабым результатам.

Также налицо проблема шорт-термизма, то есть попытки руководителей добиться какого-нибудь результата в краткосрочной перспективе, фиксации успеха и получения повышения по службе, премирования за такой короткий результат в ущерб долгосрочным инициативам, способным приносить положительный эффект на годы вперед. Частая смена руководства также этому способствует, так как нет приверженности одной генеральной линии.

Во-вторых, необходимо отметить высокий уровень бюрократизации и многоступенчатую процедуру отбора проектов, которая занимала около года. Необходимо в дальнейшем обеспечить повышение прозрачности данных процедур, осуществить цифровизацию, а также разработать четкую методологию отбора проектов в различных секторах.

Мы считаем, что Правительству необходимо внедрить единую систему управления проектами, которая способна обеспечить идентичный подход к оценке проектов, их приоритетам и реализации.

В-третьих, текущая система проектного управления и мониторинга имеет ряд существенных недостатков.

Комплексная оценка социально-экономического эффекта от предложенных инициатив не выполняется, а предлагаемые меры практически не влияют на установленные КПД. Кроме того, отсутствует персональная ответственность уполномоченных лиц за достижение ожидаемых результатов по проектам.

Имеющаяся система мониторинга проектов не позволяет своевременно перенаправлять средства на более рентабельные проекты и реагировать на риски. Также зачастую дополнительное финансирование для АО «БРК» выделялось из Национального фонда РК.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

НУЖНО ПРОДОЛЖАТЬ

Политика импортозамещения, применяемая по сегодняшний день, несомненно, окажет положительный краткосрочный эффект на стабилизацию роста ВВП и замедление инфляции.

В некоторых секторах экономики доля импорта в себестоимости превышает 70–80%. Правительство таким образом косвенно субсидирует иностранных производителей.

При планировании проектов необходимо учитывать будущую конкурентоспособность продукции и спрос не только на отечественном рынке, но и на глобальном.

Вместе с тем необходим переход к рыночным методам поддержки отечественного производства, чтобы избавиться от искажения внутреннего рынка. Ведь сейчас растет доля бизнеса, неспособного остаться на рынке в случае прекращения государственной поддержки.

Следует ускорить осуществление институциональных преобразований, снижая искусственные административные барьеры и создавая равные условия для всех предприятий.

При необходимости государство может осуществлять прямую поддержку непосредственно самих потребителей без применения административного регулирования производителей.

Необходимо также сделать акцент на росте объемов инновационной продукции, трансферте технологий, развитии НИОКР и человеческого капитала.

Одним из источников финансирования в настоящее время могут выступить отчисления недропользователей на НИОКР и обучение, осуществляемые в рамках Кодекса «О недрах и недропользовании».

Необходимо также создать прозрачную рыночную структуру финансирования науки и инноваций в стране не только для недропользователей, но и охватить ею сектор обрабатывающей промышленности.

Оценка ГПИИР-2 показала, что индикаторы по росту экспорта в автомобилестроении, сельскохозяйственном машиностроении, агрохимии и других секторах не были достигнуты, что говорит об отсутствии конкурентоспособности производимых товаров, несмотря на всестороннюю адресную поддержку компаний.

Положительную динамику можно отметить в секторах нефтегазохимии, горнорудном машиностроении и строительстве в основном за счет модернизации НПЗ и реализации инфраструктурных проектов.

РЕШИТЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

На правительственном уровне необходимо соз­дать прозрачную методологию определения приоритетных секторов экономики. Часто при обновлении основных государственных документов экономические приоритеты страны смещаются от одних секторов к другим. Соответственно, изменяются объемы финансирования отраслей и их инвестиционная привлекательность.

Прозрачная методика должна комплексно оценивать проекты, учитывая их прямое и косвенное влияние на экономику страны с учетом глобальных трендов и прогнозов спроса и предложения.

Необходимо комплексно оценивать цепочки создания стоимости (ЦДС) и поставок в целях усиления связей между секторами с высокой производительностью и достижения мультипликативного эффекта от реализации проектов. Поняв ЦДС внутри страны, важно понять ее место в региональной и глобальной парадигме.

У Казахстана есть ряд страновых конкурентных преимуществ, не всегда целесообразно стремиться развивать производство высокого передела, так как конкуренция со стороны промышленно развитых стран не позволит нашей стране предлагать более дешевые и качественные товары и услуги.

На основе анализа региональных и глобальных ЦДС Правительству необходимо составить перечень товаров, по которым у Казахстана имеется больше предпосылок для успешного производства.

Кроме этого, очень важно наладить контакты с региональными и глобальными потребителями продукции для понимания их ожиданий относительно качества, количества, стоимости и прочих параметров производимых товаров и услуг в Казах­стане. По нашему опыту, данная стадия – одна из ключевых, но она игнорируется.

ВНИМАНИЕ КАДРАМ

Бекжан Садыков, старший научный сотрудник КИСИ при Президенте РК:

– Развитие обрабатывающей промышленности – общенациональный приоритет. Однако продолжительное время в этом секторе наблюдается застой, процесс формирования новых подотраслей находится под критикой общественности.

Понимая системность проблемы, Глава государства Касым-Жомарт Токаев акцентирует внимание на необходимости системной индустриализации. Однако долгосрочная и устойчивая индустриализация как одно из важных направлений построе­ния новой экономики требует первоочередного внимания к кадровому обеспечению.

В связи с этим одним из поручений Президента стала необходимость открытия пяти филиалов авторитетных зарубежных университетов. При этом два из них, как отметил Глава государства, должны быть с уклоном на технические специальности.

Необходимо признать, что текущий уровень подготовки кадров препятствует системному развитию обрабатывающей промышленности.

В 2019⁄2020 учебном году в вузах Казахстана было зарегистрировано порядка 99 тысяч студентов, обучающихся по техническим специальностям, что составляет всего 16% от общего количества студентов того учебного года.

Для Казахстана, обладающего значительным потенциалом обрабатывающей промышленности, подобное более недопустимо. Конечно, в нашей стране действуют отечественные вузы по техническим направлениям, но независимые рейтинги многих из них свидетельствуют о низком качестве подготовки.

Вместе с тем, согласно анализу НПП «Атамекен», по направлению бакалавриата «Инженерные, обрабатывающие и строительные отрасли» (6B07) в 2019 году велась подготовка по 27 образовательным программам, а средняя доля трудоустройства составила порядка 71%.

При этом отмечается недостаток в количестве потенциальных работников промышленности. По этому направлению в 2021⁄2022 учебном году было выделено 15 155 грантов, из которых почти 14% – по квотам.

Кадровое обеспечение промышленного развития – это ключевой фактор модернизации экономики. Открытие филиалов технических вузов позволит улучшить человеческий капитал, взрастить новое поколение Казахстана, которое возьмется за качественное развитие нашей экономики