Изнасиловавших 5-летнюю девочку детей не смогут наказать в Костанае

В Сети распространилась информация о том, что трое мальчиков 8, 12, 13 лет ударили 5-летнюю девочку в висок и изнасиловали ее

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В Департаменте полиции Костанайской области прокомментировали инцидент, передает корреспондент Kazpravda.kz

Сообщается, что по факту действий сексуального характера в отношении несовершеннолетней начато досудебное расследование.

«В ходе досудебного расследования установлены трое детей. В связи с недостижением возраста подозреваемых для привлечения к уголовной ответственности, мера пресечения в отношении последних не избиралась», – отметили в полиции.

Там же добавили, что по делу проводятся все необходимые следственные действия. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение.

Уполномоченный по правам ребенка по Костанайской области Несибели Басенова рассказала, что 25 июля встретилась с мамой потерпевшей девочки. Женщине была оказана психологическая помощь.

«С целью оказания психолого-педагогической поддержки в ресоциализации ребенка отделом практической психологии ГУ «Отдел образования города Костаная» рекомендовано включить потерпевшую девочку и её маму в проект «Превенция половой неприкосновенности и ранней беременности несовершеннолетних», для психо-коррекционного сопровождения экспертом проект», – сообщила Басенова.

В пятницу данные факты были рассмотрены на комиссии по делам несовершеннолетних при акимате города Костанай.

Материалы в отношении родителей подозреваемых собраны и находятся в производстве Специализированного межрайонного суда по делам несовершеннолетних Костанайской области.

«В этой связи, хочу со всей ответственностью заявить, что о данном факте все государственные заинтересованные органы оповещены и задействованы и оказывается помощь стороне потерпевшей. Дело находится на контроле уполномоченного по правам ребёнка Закиевой Д.Б. и прокуратуры», – заявила омбудсмен.

В рамках следствия иная информация не подлежит распространению.