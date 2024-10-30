Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения
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На железнодорожной станции Кара-Шокат Шалкарского района Актюбинской области в 1924 году в семье железнодорожника и учительницы родилась девочка Сара, которой судьба уготовила право войти в историю как первой женщине-романистке не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Любознательная и наблюдательная девочка хорошо училась в школе, вела записи в своем дневнике. Успешно окончив школу, поступила в Актюбинский педагогический институт. Завершив обучение, стала работать в школе.