Известной романистке Саре Мынжасаровой исполнилось 100 лет со дня рождения

Культура
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Айгуль Турысбекова
корреспондент Алматинского корпункта

На железнодорожной станции Кара-Шокат Шалкарского района Актюбинской области в 1924 году в семье железнодорожника и учительницы родилась девочка Сара, которой судьба уготовила право войти в историю как первой женщине-романистке не только Казахстана, но и всей Центральной Азии. Любознательная и наблюдательная девочка хорошо училась в школе, вела записи в своем дневнике. Успешно окончив школу, поступила в Актюбинс­кий педагогический институт. Завершив обучение, стала работать в школе.

Целеустремленную деловитую девушку замечают: Сару Мынжасарову избирают первым секретарем Шалкарс­кого районнного комитета комсомола. В 1952-м она окончила двухгодичную партийную школу по специальности «переводчик». В дальнейшем посвятила себя журналистике: работала в газетах «Семиреченская правда», «Сталиншіл», «Коммунизм таңы» и была первой казашкой, которая трудилась в редакции газеты «Казахстанская правда». В 1971–1973 годах Сара Мынжасарова работает руководителем отдела подписки управления по распространению печати Министерства связи Казахской ССР.

И все эти годы Сара не оставляет творчество. В 1972-м выходит ее сборник очерков «Современники», героями которого стали композитор Газиза Жубанова, хирург и ученый Раушан Сатпаева, дирижер Гульжазира Ахметова (Молодова), а также простые труженики из разных регионов республики. Сара Рахмановна одинаково хорошо владела как казахским, так и русским языками и потому ей удавалось расположить к себе как светил науки, так и передовиков производства – работников фабрик, заводов, комбайнеров, агрономов, чабанов и доярок.

Ее переводческая деятельность началась с перевода на казахский язык методического пособия «Пионервожатый». Она очень удивилась, когда ей заплатили за это гонорар, ведь Сара всегда откликалась на любую просьбу, не требуя ничего взамен. Позже она перевела с русского на казахский язык роман вьетнамского писателя Нгуена Ван Бонга «Буйвол», роман «Женское достоинство» абхазского писателя Ивана Папаскири, книгу «Сказки золотой Праги» и множество других произведений.

Первый ее роман «Қыр қыздары» был написан в 60-х годах, но издан лишь в 1970-м. Роман долго не печатали, но однажды рукопись попала к Ахмету Жубанову, который за ночь прочел ее, восхитившись как содержанием, так и слогом начинающего прозаика. Роман, изданный небольшим тиражом, вызвал большой интерес читателей – книгу передавали из рук в руки. «Қыр қыздары» получил признание критиков и наряду с «Аққан жұлдыз» Сабита Муканова и «Кровью и потом» Абдижамила Нурпеисова был назван среди лучших произ­ведений года.

В 1981-м создан второй роман «Әйел бақыты» – «Женское счастье», который был переведен на русский язык и увидел свет в 1984 году. Его переводчиками стали Наталья Новикова и Владимир Краснопольский.

Сокращенный вариант третьего романа «Төзім шеңбері» сначала был напечатан в журнале «Жұлдыз» (1983 г.). Однако республиканские издательства не спешили его выпускать. В 1987 году роман издали в том же сокращенном варианте, и только в 1996-м он был напечатан в полном объеме.

В своих произведениях Сара Мынжасарова затрагивала социальные изменения, которые происходили в обществе: коллективизацию, смену традиционного уклада жизни. Она писала о том, как эти перемены влия­ют на судьбы людей, говорила с читателями о взаимоотношениях между поколениями, роли женщин в общест­ве, влиянии современных изменений на традицион­ные ценности казашек.

Как отмечают почитатели ее творчест­ва, произведения Сары Мынжасаровой содержат философские размышления о жизни, времени и человеческом предназначении, взаимоотношениях между людьми.

К сожалению, сегодня осталось мало тех, кто лично знал Сару Мынжасарову. Одна из них – журналист и писатель Магира Кожахметова. Их знакомство состоялось в середине 80-х годов, когда Сара Мынжасарова уже была на заслуженном отдыхе, а наша собеседница тогда работала в журнале «Қазақстан әйелдері». Их встреча произошла в гос­тях у народного писателя и поэтессы Мариям Хакимжановой.

На вопрос о том, какой Сара Мынжасарова осталась в ее памяти, Магира Даулетбековна отмечает, что она была незаурядной женщиной, всесторонне образованной, с широким кругозором.

– Она могла говорить на самые разные темы, хорошо разбиралась в меж­дународной политике, была в курсе событий. Общаться с ней было всегда интересно, – рассказывает Магира Даулетбековна. – Сара Мынжасарова была самодостаточной и независимой личностью. Такими в своих произведениях она стремилась изобразить и казахских женщин – с чувством собст­венного достоинства и внутренней свободы.

Большую роль в становлении личности Сары сыграла ее мать Ылайык, которая была учительницей в сельс­кой школе.

– Ее интеллектуальный багаж сформировался в детстве благодаря среде, в которой она росла. Сара Рахмановна вспоминала, что ее мать дружила с ссыльным учителем из Москвы, который часто бывал у них дома. Он заставлял своих учеников читать наизусть стихи Пушкина и Лермонтова, приобщал к произведениям других классиков русской литературы, – продолжает Магира Кожахметова. – К сожалению, ее здоровье подкосила смерть единственного сына Оспана, который скончался в 20 лет. До этого, в 37 лет, она потеряла супруга. Но, несмотря на жизненные потрясения, она продолжала творить. Выйдя на заслуженный отдых, Сара Рахмановна полностью посвятила себя литературному труду. Помню, как однажды после посиделок у Мариям Хакимжановой мы с ней провожали домой Амину Маметову – маму легендарной Маншук. Тогда она мне призналась, что мечтает написать книгу об Амине Маметовой.

Магира Кожахметова не оставляла без внимания свою старшую подругу – помогала ей печатать рукописи и распространять их по редакциям. Сара Рахмановна, по ее словам, была гостеприимной и хлебосольной хозяйкой. В ее доме часто бывали известные деятели казахской литературы – Габит Мусрепов, Фариза Онгарсынова, Сейфолла Оспанов, Калихан Искаков, Зейнолла Сериккалиев, Мереке Кулкенов и другие.

– Однажды я оказалась у нее дома, когда к ней в гости пришли переводчик ее романа Владимир Краснопольс­кий и известный советский киноактер Лео­нид Куравлев. Это был дружеский вечер, мы наслаждались общением. Помню, с каким аппетитом гости из Москвы вкушали национальные блюда. Жаль, что у меня не было под рукой фотоаппарата, чтобы запечатлеть это застолье, – вспоминает Магира Кожахметова.

Сара Мынжасарова – в ряду той плеяды талантливых писателей, которые смело и ярко отобразили в своем творчестве культуру, традиции и менталитет казахского народа. Как сообщил «КП» председатель правления Союза писателей РК Мереке Кулкенов, к 100-летию Сары Мынжасаровой были переизданы две ее книги – «Әйел бақыты» и «Өмір көріністері».

Судя по малочисленным сведениям о творчестве первой женщины-романиста Центральной Азии в открытом доступе на русском языке, оно до сих пор не получило широкого анализа в Казахстане. Надеемся, что со временем интерес к ее наследию будет только возрастать.

#писатель #100-летие #женщина-романист #Сара Мынжасарова

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