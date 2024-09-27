Известные артисты Азербайджана выступили на казахстанской сцене

В Государственном академическом Казахском музыкально-драматическом театре имени К. Куанышбаева состоялся гала-концерт, который стал кульминацией Дней культуры Азербайджана в Казахстане, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Фото: Минкульутры

Это масштабное событие собрало почти тысячу зрителей, среди которых были представители творческой интеллигенции, подведомственных организаций, а также жители и гости столицы.

Концерт также посетили министр культуры и информации Аида Балаева и министр культуры Азербайджанской Республики Адиль Керимли. На сцене выступили народные артисты Азербайджана Самир Джафаров, Алихан Самедов, Тунзаля Агаева, Азер Зейналов, Гульяз Мамедова, заслуженные артисты Азербайджана Рашад Ильясов, Лала Мамедова и другие известные исполнители.

Казахстанскую культуру на мероприятии представили заслуженный артист Казахстана Алишер Каримов и лауреат международных и республиканских конкурсов Аяулым Кажымухановна Жумкенова.

Мероприятие завершилось исполнением всеми участниками легендарной песни Муслима Магомаева «Азербайджан», которая стала символом культурного единства и дружбы между Казахстаном и Азербайджаном.

С 24 по 26 сентября в Казахстане прошли Дни культуры Азербайджана. В Астане состоялись презентации книг, этно-джазовый концерт, подписание меморандума между национальными библиотеками двух стран, а также открытие выставки «Жемчужины искусства Азербайджана» и концерт Государственного ансамбля танца Азербайджана.

Отметим, что в декабре 2023 года в Баку с успехом прошли Дни культуры Казахстана в Азербайджане, что стало важным шагом в укреплении культурных связей между двумя государствами.