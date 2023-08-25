Изжить бюрократию в госаппарате

В Агентстве по делам госслужбы РК состоялась встреча с представителями министерств сельского хозяйства, экологии и природных ресурсов, посвященная вопросам дебюрократизации госаппарата. Ее участниками стали работники аппарата Правительства, заместители акимов областей и городов, представители гражданского общества и бизнеса.

По информации председателя Агентства по делам госслужбы РК Дархана Жазыкбаева, сог­ласно Указу Президента страны, работа по дебюрократизации госорганов ведется с июля минувшего года. В ее рамках АДГС осуществляются внутренний и внешний мониторинги, анализ работы различных госорганов. Первым в этом списке оказалось Министерство труда и соцзащиты населения страны. По итогам его проверки в Правительство было внесено 183 предложения по улучшению работы госаппарата социального ведомства.

С февраля текущего года в фокусе внимания агентства были Министерство финансов и Минис­терство торговли и интеграции РК. Результатом мониторинговой дея­тельности стали еще 193 предложения по совершенствованию деятельности финансовых и торговых госорганов республики. В настоящее время все внесенные предложения находятся на рассмотрении в Правительстве.

На вторую половину года приш­лись аналогичные проверки в упомянутых выше аграрном и экологическом ведомствах.

– Мы предлагаем этим двум министерствам, как и предыдущим, внести свои предложения по изменению нормативно-правовых актов в тех частях, что становятся барьером для принятия своевременных решений по обращениям граждан, четкой работы госаппарата, – сказал председатель агентства Дархан Жазыкбаев. – АДГС изучит все предложения с привлечением к этой работе ученых и экспертов. Затем будут сформированы предложения по усовершенствованию деятельности двух этих госорганов. Данная работа будет продолжена в следующем году и коснется других республиканских государственных ведомств.

Основная цель текущего мероприятия – обсуждение алгоритма действий рабочих групп в рамках их деятельности по борьбе с бюрократией. Какие сферы деятельности госорганов наиболее нуждаются в совершенствовании?

Для Казахстана, где значительная часть населения проживает в сельской местности, актуальны задачи развития аграрного сектора, одной из таких сфер являются земельные отношения. Как показали социальные замеры, уровень удовлетворенности населения работой госорганов по земельным вопросам составляет всего 33,1%. За последние два года поступило 741 обращение жителей страны, связанное с вопросами выделения земли. Не вызывает сомнений и актуальность совершенствования функций госаппарата в экологическом ведомстве. Поэтому и там необходимо провести серьезную работу.

На центральном уровне для более эффективного межведомственного взаимодействия была создана рабочая группа, в которую вошли специалисты АДГС, Минсельхоза и Минэкологии, всего 88 человек. Аналогичные межведомственные группы также будут сформированы и в регионах. Анализ рабочей группы охватит более 800 функций в отрасли сельского хозяйства и 957 – в сфере экологии. Алгоритм действий будет разбит на три этапа.

Справедливости ради следует отметить, что процессы дебюрократизации, как и снижения влия­ния «человеческого фактора», сопряженного с коррупционными рисками, внедряются в работу госаппарата Казахстана. В том числе в самой проблемной сфере – земельной. По информации вице-министра сельского хозяйства Абулхаира Тамабека, теперь вопросы выделения фермерам запрашиваемых земельных участков будут решать не земельные комиссии, а цифровая система. Она и определит имя победителя конкурса. То есть начисто исключается влияние человека, все будет объективно и по-честному.

Но есть одно препятствие для того, чтобы внедрить эту цифровую систему по всему Казахстану. Все дело в слабости, а то и отсутствии Интернета в отдаленных сельских районах. Поэтому на этих территориях пока будет сохраняться старая форма работы с земельными комиссиями.

Как отметил в интервью журналистам заместитель председателя АДГС Салауат Муксимов, одной из препон в работе госорганов и акимов на местах является тот факт, что они не могут в условиях угрозы жизни и здоровью граждан принять требуемое оперативное решение. Кроме того, практика показывает, что многие механизмы в сфере госслужбы, которые мы позаимствовали у зарубежных стран, нельзя абсолютизировать. К примеру, конкурсные процедуры нельзя принимать как панацею: они зачастую усложняют результат. Поэтому необходимо дать возможность руководителям госорганов принимать решения под свою персональную ответственность.

В настоящее время акимы проводят регулярные встречи с населением. В ходе таких мероприятий они вынуждены выслушивать одни и те же обращения и каждый раз ссылаться на конкурсные процедуры. Поэтому и нужно ввести норму о решениях под персональную ответственность руководителей. Конечным результатом проводимой АДГС работы должна стать эффективная и быстрая деятельность каждого госоргана и чиновника.

Завершая совещание, Дархан Жазыкбаев отметил, что для успешной реализации проектов по дебюрократизации крайне важно вести конструктивный диа­лог с обществом. Он призвал госорганы максимально отказаться от бюрократических процессов и заверил, что АДГС намерено максимально им в этом помочь.