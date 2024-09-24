Изжить психологию временщиков

Последние несколько лет по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева принимаются меры по серьезной модернизации государственной политики и устранению накопившихся за годы независимости системных проблем.

Во-первых, это низкий уровень диверсификации экономики. Уже более чем два десятка лет реализация ряда госпрограмм индустриально-инновационного развития не дает нужных результатов: по итогам 2023-го доля обрабатывающей промышленности в ВВП составила 12,2%, а инновационная активность предприятий – 11,7%, в то время как еще в первой программе ГП ФИИР ставилась задача достичь к 2015 году показателей в 16-17% и 12% соответственно.

Более того, еще до принятия в реализацию политики диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе доля обрабатывающей промышленности находилась на уровне 12-13%. Причины сегодняшней ситуации очевидны – это сохраняющаяся сырьевая специализация и сильнейшая зависимость от изменчивой конъюнктуры на мировых сырьевых рынках.

Во-вторых, финансовая система не повернулась лицом в сторону реальной экономики. Помнится, на первом этапе рыночных реформ предпринимались разумные шаги по сокращению почти полутораста банков второго уровня, большинство из которых откровенно паразитировали на дефиците финансовых ресурсов, до двух-трех десятков. Вроде бы ситуация начала выправляться к лучшему. Однако банковская система впала в другую крайность, и сегодня несколько банков-монополистов определяют компра­дорскую политику на финансовом рынке, по-прежнему далекую от интересов реальной экономики и прежде всего малого и среднего бизнеса.

Наглядным примером является работа Банка развития Казахстана, который призван поддерживать индустриально-инновационные проекты и охватывать финансированием реальные потребности реальной экономики. Однако, как метко сказал Глава государства, БРК стал «персональным» банком десятка влиятельных людей. Как следует из недавнего отчета руководства Национальной аудиторской палаты, руководство БРК не сделало выводов.

К сожалению, Национальный банк, не обладая инструментами полноправного воздействия на банки и иные кредитные учреждения, пока не способен навести должный порядок на финансовом рынке страны. Роль Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка, на мой взгляд, туманна.

В-третьих, надо признать, что не выстроены механизм и инструменты обеспечения решения ключевой задачи по структурной сбалансированности рынка труда, имея в виду нацеленность системы подготовки кадров на реальные потребности предприятий и отраслей экономики, прежде всего обрабатывающей сферы. Во многом по этой причине имеют место факты неэффективной реализации проектов Карты индустриализации. При этом не наблюдается должного ведомственного взаимодействия между соответствующими министерствами науки и высшего образования, труда и социальной защиты населения, промышленности и строительства, транспорта, энергетики, сельского хозяйства и другими.

В-четвертых, в конце прошлого века в рамках концептуального документа «Казахстан-2030» была поставлена исключительно важная стратегическая задача – формирование профессионального Правительства. Сегодня, по прошествии почти трех десятков лет, мы находимся еще в начале этого пути.

Главная причина всех этих негативных системных трендов кроется в недостатках государственного управления.

Вышеуказанные проблемы можно увидеть между строк в Послании Президента «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм» от 2 сентября 2024 года, которое определило ключевые приоритеты развития республики на последующие годы.

На мой взгляд, Послание является важным документом, направленным на реализацию ряда политических, экономических и социальных реформ для укрепления стабильности и роста, в том числе для решения вышеуказанных системных проблем.

Основными целями Послания определены следующие направления: справедливость и законность, то есть создание правового государства, в котором все равны перед законом и существует прозрачная система правосудия; экономический рост, или развитие устойчивой экономики через инновации, диверсификацию и стимулирование частного бизнеса; общественный оптимизм, что означает повышение уровня доверия граждан к власти и обеспечение социальной справедливости.

Основные тезисы Послания указывают на комплексный подход к решению актуальных проблем и ориентированы на достижение целей страны в среднесроч­ной перспективе. Можно привести следующие обосновывающие аргументы.

Во-первых, Президент сделал акцент на необходимости усиления верховенства закона и борьбы с коррупцией. Это предполагает среднесрочную программу реформ в конвенционной политике, направленную на повышение доверия граждан к государственным институтам. Важность данного направления отражает инновационность формирования справедливой системы, которая выступает основой долгосрочного стабильного развития.

Во-вторых, он требует диверсификации экономики и сокращения зависимости от сырьевых ресурсов. Это задача среднесрочной перспективы, поскольку будут создаваться новые отрасли для привлечения инвестиций и внедрения инновационных технологий. Например, Президент выразил намерение развивать сельское хозяйство и промышленность для получения продукции с высокой добавленной стоимостью. Вместе с тем без глубокой масштабной трансформации структуры экономики достижение кардинальных изменений может быть затруднительным.

В-третьих, в Послании обозначена необходимость принятия мер по привлечению инвестиций в образование, здравоо­хранение и экономическую защиту. Эти меры направлены на улучшение качества жизни населения и обеспечение кадров для будущего развития страны. Среднесроч­ные программы прогрессивной системы образования и здравоохранения будут обеспечивать конкурентоспособность Казахстана.

В-четвертых, важное внимание уделяется вопросам цифровизации экономики, государственной системы управления и услуг. Эти процессы требуют времени для реализации, поэтому их можно рассматривать как среднесрочные цели. В Послании говорится о необходимости создания условий для применения инновационных технологий, что предполагает от трех до пяти лет для полноценного внедрения соответствующих программ.

И наконец, проблемы экологической устойчивости. Глава государства требует обеспечить переход к более устойчивым формам производства и потребления. Это направление также требует времени для адаптации законодательства, изменения занятости и поведения бизнеса. Такие меры, как развитие альтернативной энергетики и внедрение «зеленых» технологий, будут тоже реализованы в среднесрочной перспективе.

Вышесказанное показывает, что Послание ориентировано на решение задач, которые будут оказывать влияние на развитие Казахстана в течение нескольких ближайших лет, что делает его стратегическим документом. Эффективная реализация мер способна значительно ускорить социально-экономическое развитие страны, особенно если реформы будут сопровождаться четким контролем над расходами и улучшением взаимодействия между госорганами.

Эффективная и качественная реализация Послания позволит в определенной степени решить следующие системные проблемы.

Первое – разрешение проблем в области политики по формированию конкурентоспособной экономики на основе ее диверсификации на индустриально-инновационной основе. Поставленные на заре независимости цели – отойти от сырьевой направленности и построить социально-ориентированную экономику – пока не выполнены.

Системный характер проблем обусловлен рядом как внутренних, так и внешних процессов. С одной стороны, несовершенство программных продуктов, их излишнее нагромождение и неполная, если не сказать практически нулевая, эффективность в целом дискредитировали программный подход в управлении.

С другой стороны, на процессы диверсификации в последние полтора десятка лет накладывается влияние фактора Евразийской экономической интеграции. Например, в начале формирования ЕАЭС была заложена нормативно-правовая база для ключевых интеграционных процессов, в том числе и в части промышленной кооперации. При этом преследовалась такая цель, чтобы совместными усилиями повысить конкурентные преимущества промышленных комплексов стран – участниц объединения. Однако на сегодня особые продвижения незаметны.

Второе – имеет место некоторая степень функциональной разбалансированности системы госуправления с перекосом в сторону государственного участия в экономике.

В частности, Президентом была поставлена задача по оптимизации квазигосударственного сектора, необходимость которой назрела давно. В настоящее время избыточность присутствия данного сектора, сопровождаемая излишними преференциями и льготами, порой в ущерб развитию малого и среднего предпринимательства, не дает положительного эффекта.

В целом задача совершенствования системы госуправления архисложная, но она по силам для компетентной команды специалистов на сплаве управленческого опыта и инновационного мышления.

Третье – качество системы госуправления можно повысить. В стране принимаются меры в части совершенствования кадровой политики, введен механизм подготовки кадрового резерва на основе системы конкурсного отбора. Есть некоторая уверенность, что эти меры дадут положительный результат. Вместе с тем есть понимание, что наряду с мерами по повышению качества кадров необходимы и меры по преодолению «психологии временщиков», пресловутого «принципа командного подхода».

Это давно назревшая проблема, которая к тому же является базовой основой для системной коррупции и излишней управленческой бюрократии, которую надо искоренить или, по крайней мере, минимизировать.

Четвертое – думается, многие проблемы общественной жизни проистекают на фоне многолетнего отсутствия действенной государственной идеологии. Поэтому общественность Казахстана с воодушевлением восприняла провозглашенные Президентом на Национальном курултае в Атырау ключевые идеологемы и базовые ценности.

В решении этой важной задачи не может быть мелочей. Например, регулярно в СМИ публикуется подсчет типа «сколько дней казахстанцы отдохнут в том или ином месяце», что является расслабляющим фактором и ни в коей мере не стимулирует к высокоэффективному труду.

В целом есть прочная убежденность, что возрожденная идеология и станет, на мой взгляд, той платформой, на которую будут опираться процессы формирования качественной системы госуправления.

Пятое – отдельный вопрос по системе образования. Неоднократно поднималась проблема бесконечных реформ, что не приводит к повышению качества подготовки кадров и соответствию выпускников вузов запросам рынка труда.

Надо констатировать, что в системе образования всех уровней сегодня царит «образовательный социализм» – «обучаю­щиеся делают вид, что учатся, а преподаватели делают вид, что преподают».

Сегодня необходимо ориентировать образование и науку на решение стратегических задач диверсификации экономики на индустриально-инновационной основе, что приведет к росту конкурентоспособности Казахстана.

Шестое – недостаточная роль науки в создании научно-методической базы для принятия эффективных управленческих решений.

В последнее время по поручению Президента приняты меры по восстановлению значимости науки как фактора роста производительных сил в экономике, что имело место в недалеком прошлом. Думается, научная общественность «воспря­нет ото сна» и, как и прежде, воссоздаст действенный союз трех научных ветвей – академической, отраслевой и вузовской – в их гармоничном развитии при активном участии Национальной академии наук при Президенте РК, в которой процесс трансформации несколько затянулся.

Реализация Послания будет эффективной, качественной и результативной, позволяющей достичь поставленных целей, только при соблюдении ряда ключевых условий. В частности, необходимы твердая политическая воля и последовательное выполнение заявленных реформ. Для решения амбициозных задач, особенно в области верховенства закона и борьбы с коррупцией, необходимы реформы государственных и правовых институтов.

Все направления, определенные в Посла­нии, требуют значительных ресурсов для реализации. Поэтому должна быть обеспечена адекватная финансовая поддержка проектов в сферах экономической диверсификации, цифровизации, социальной защиты и экологии. При этом важно обеспечить эффективное управление средствами, чтобы ресурсы использовались целенаправленно и по назначению.

Финансовая дисциплина и четкий контроль использования ресурсов – ключ к успеху. В этой связи Правительству необходимо провести оптимизацию бюджетных расходов, обеспечить прозрачное финансирование реформ, привлечь частные инвестиции.

Реализация реформы требует квалифицированных кадров и специалистов, которые смогут эффективно управлять проектами. Это включает программы подготовки и переподготовки специалистов, привлечение опытных, несмотря на возраст, и талантливых управленцев из отдельных секторов экономики и регионов, усиление качества управления на всех нижних уровнях.

Не менее важны межведомственное сотрудничество и координация, так как эффективная реализация Послания требует скоординированной работы всех госорганов и ведомств, особенно на региональном уровне. Для этого необходимо создание межведомственных рабочих групп, четкое взаимодействие, оперативный обмен информацией между различными структурами. Это, помимо прочего, позволит избежать дублирования.

Правительство и акимы должны разработать конкретные «дорожные карты» для реализации каждого направления, озвученного в Послании. Без подробного планирования с учетом региональной специфики практическая реализация направлений документа может оказаться недостаточно эффективной. При этом Правительство и акимы должны быть готовы к меняющимся условиям как на республиканском уровне (экономические или геополитические вызовы), так и на местном.

Важно поддерживать гибкость и адаптивность к изменениям, быстро реагировать на внешние изменения и корректировать программы, обеспечить диалог с бизнесом и обществом, чтобы вовремя учитывать новые вызовы и возможности, а также риски.

Реализация Послания будет результативной только при небюрократической поддержке центром региональных инициатив, так как основная нагрузка будет падать именно на регионы. В этой связи акимы должны адаптировать и скорректировать общенациональные задачи применительно к региональным программам, разработать программы регионального развития, которые будут соответствовать специфике каждого региона.

Соблюдение и четкое исполнение вышеуказанных правил станет дополнительным инструментом для исполнения поручения Президента об удвоении ВВП до 450 млрд долларов к 2029 году, данного в Послании 2023 года «Экономический курс Справедливого Казахстана».

И последнее. В заголовке Послания есть термин «общественный оптимизм», но нигде в тексте не дано раскрытие его сущности. Думаю, это было сделано Главой государства вполне осознанно, чтобы каждый гражданин сам определил его суть для себя. На мой взгляд, этот термин обобщает все составляющие Послания, направленные на укрепление доверия граждан к государству, их участие в процессе принятия решений и в управлении страной, а также на создание позитивного и продуктивного настроя в обществе. При этом общественный оптимизм должен строиться не на популистских обещаниях, а на последовательных шагах по улучшению социальной справедливости и экономической стабильности.

В данном политическом документе Глава государства ни разу не использовал понятия «новый» и «старый» Казахстан, а акцентировал внимание на термине «Справедливый Казахстан». И это, на мой взгляд, мудрое решение Главы государства.

Так сложилось, что формулировка «новый Казахстан» часто используется для обозначения модернизации и реформ. Однако важно понимать, что это не должно подразумевать отказ от наследия. Все периоды имеют свои достижения и уроки, которые необходимо учитывать. Это история нашей страны. Разделение может стимулировать раскол на уровне идентичности и вызвать напряженность между поколениями, привести к ненужной поляризации общества. Вместо этого акцент должен быть сделан на преемственности, поддерживающей единство и интеграцию.

Только при таком подходе у республики будет возможность реализовать все задачи, определенные Главой государства в Послании «Справедливый Казахстан: закон и порядок, экономический рост, общественный оптимизм».