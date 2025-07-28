К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей дошкольным образованием

Образование
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Юлия Полонская
старший корреспондент отдела политики

Охват маленьких казахстанцев дошкольным образованием составляет 92,2%

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

К 2028 году планируется обеспечить полный охват детей 2-6 лет дошкольным образованием, передает корреспондент Kazpravda.kz

В настоящее время в стране функционируют 11 854 дошкольных организаций, в которых обучается более 1 млн детей. При этом 5 456 детских садов являются государственными, а 6 398 - частными. Еще 98 тысяч детей 2-6 лет стоят в очереди на место в детсад.

Таким образом, охват маленьких казахстанцев дошкольным образованием составляет 92,2%. Самые низкие рейтинги при этом имеют Кызылординская область (84,3%), ЗКО (88,0%), Карагандинская область (88,7%), Алматы (87,0%), Астана (88,4%), Шымкент (84,2%).

Полностью закрыть потребность в детских садах правительство планирует к 2028 году – такая информация содержится в ответе Министерства просвещения РК на депутатский запрос о деятельности дошкольных организаций.

Для стимулирования труда воспитателей с сентября 2020 года зарплата педагогов дошкольных организаций ежегодно повышалась на 25%. Сегодня воспитатель детского сада получает в среднем 290 тыс. тенге.

«Для повышения заинтересованности результатом педагогической деятельности приняты стимулирующие меры: разработана система нормирования труда и отдыха, снижена отчетность, ежегодно проводится республиканский конкурс «Лучший педагог» и присуждаются государственные награды, в вузах и колледжах увеличено количество грантов на педагогические направления, повышен проходной балл на них», - говорится в документе.

 

#дети #Образование #детсад

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