К 2030 году построят 20 новых водохранилищ

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Анастасия Михайлова

Работа проводится в рамках исполнения поручений Президента

фото из архива "КП"

В водохранилищах страны накоплено 75 млрд кубомет­ров воды. Более 12 млрд из них собрано во время паводков, что в 2,5 раза больше прошлогодних показателей. Строительство новых водохранилищ позволит улучшить водоснабжение и водоотведение в регионах. По информации представителей Министерства водных ресурсов и ирригации, озвученной во время брифинга в СЦК, девять объектов будут возведены в рамках проекта «Зеленый Казахстан».

Нет худа без добра. Видимо, так оно и есть. Весенние паводки привели к тому, что впервые за всю историю наблюдений талая вода дошла через реку Сарысу до озер Кызылординской области. Кроме того, многоводье впервые за четверть века наблюдалось и на реке Тобол. С начала этого года в Северное Аральское море прибыло 1,1 млрд кубометров воды. Собранная влага используется в сельском хозяйстве и промышленности.

– По поручению Главы государства ведется работа по строи­тельству 20 новых водохранилищ, которые смогут собирать до 2,5 миллиарда кубометров воды. На первом этапе они будут возведены в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской областях и области Жетысу, – проинформировала официальный представитель ведомства Молдир Абдуалиева. – На сегодня уже введено в эксплуатацию водохранилище Кенсай-Коскорган-2 в Туркестанской области. В Байдибекском районе начато строительство водохранилища Байдибек-ата, в Толебийском районе – Каракуыс.

Отмечено, что новые водо­хранилища помогут в борьбе с засухой в южных регионах Казахстана, позволят обеспечить аграриев необходимыми объемами воды и снизить зависимость нашей страны от соседних государств на 25%. Кроме того, ввод в эксплуатацию этих объектов позволит увеличить площади поливных земель на 250 тыс. га.

– По поручению Президента также вносятся изменения в проект нового Водного кодекса. Подготовлена отдельная глава по внедрению единой системы мер прогнозирования, планирования и реагирования на наводнения и засухи. Определены основные мероприятия и компетенции госорганов по предупреждению наводнений и засухи. Также вносятся изменения в Концепцию развития системы управления водными ресурсами на 2024–2030 годы. Для предотвращения паводков и сокращения ущерба от них предусматривается проведение комплексных научных исследований, – добавила спикер.

Также в СЦК представители профильных органов рассказали о том, какая работа проводится в рамках Недели репродуктивного здоровья. По словам заместителя председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, заместителя директора Института парламентаризма Лаззат Сулеймен, охрана репродуктивного здоровья – важнейшая часть государственной политики, нацеленная на расширение возможностей девушек и женщин принимать более осознанные, ответственные решения в облас­ти деторождения, основанные на квалифицированной информации и снижении рисков во время беременности и родов.

– Главный фокус сведен на женщин из сельской местности, – сказала спикер. – В настоящее время в стране отмечается рост онкологических заболеваний. В лидерах – рак шейки матки и рак молочной железы. Несмотря на высокие знания о контрацепции, доступ населения к ним весьма ограничен. Об этом я узнала, встречаясь с женщинами в регио­нах. Причина тому – высокая стоимость продукции.

24 июня стартовала Неделя репродуктивного здоровья. Как отметила депутат Сената Парламента, член Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Ляззат Калтаева, в стране проводится цикл мероприятий, цель которых – увеличить количество осведомленных о репродуктивном здоровье и прошедших медицинские осмотры казахстанцев. Всю информацию, к слову, можно получить по хэштэгу «Салауатты ұрпақ».

Подростковая беременность является значимым социальным показателем, который оказывает влияние на образование, здоровье и будущие перспективы девочек. В последние пять лет, как сказала и. о. директора департамента охраны здоровья матери и ребенка Министерства здравоохранения Шакизат Халыкова, в Казахстане зафиксировано значительное снижение числа родов среди подростков (15–17 лет) и доли абортов, что свидетельствует о положительных изменениях в этой области.

Исполнительный директор Казахстанской ассоциации по половому и репродуктивному здоровью Галина Гребенникова сообщила, что, согласно исследованиям ООН в области народонаселения, в Казахстане изменился возраст сексуального дебюта подростков, он составляет 16,5 лет. Однако не улучшилось репродуктивное поведение молодых людей: более 44% из них имеют более одного полового партнера. Перед специалистами стоит задача повысить информированность несовершеннолетних.

#брифинг #водохранилище #2030 #СЦК

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