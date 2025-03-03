К 30-летию АНК и Дню благодарности в прокуратуре провели чемпионат по национальным видам спорта

В Генеральной прокуратуре состоялся Республиканский чемпионат по национальным видам игр среди сотрудников и работников органов прокуратуры

Генеральный прокурор Берик Асылов лично поприветствовал участников чемпионата и пожелал им удачи в состязаниях. Мероприятие организовано Генпрокуратурой по случаю празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и Дня благодарности.

Торжественную церемонию открытия провел заместитель генерального прокурора Г. Койгелдиев. В своем выступлении он отметил значимость 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнув ее вклад в укрепление единства и согласия в обществе, а также поздравил участников с Днем благодарности и пожелал им успехов в соревнованиях.

Основными целями мероприятия стали возрождение и популяризация национальных видов спорта, укрепление корпоративного духа и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках чемпионата участники соревновались в играх на меткость, логику и ловкость: «Асық ату» (мужчины), «Бес асық» (женщины), «Тоғызқұмалақ» и «Ләңгі тебу».

В общекомандном зачете 1 место заняла команда прокуратуры области Улытау, 2 место заняла команда прокуратуры Карагандинской области и 3 место прокуратура Алматинской области.

По итогам мероприятия команды-победители были награждены кубками и медалями, а отличившиеся участники грамотами от генерального прокурора, вручение которых состоялось на торжественной церемонии закрытия.

Чемпионат продемонстрировал высокий спортивный дух и стремление к победе, и стал ярким событием, направленным на сплочение коллективов.