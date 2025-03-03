К 30-летию АНК и Дню благодарности в прокуратуре провели чемпионат по национальным видам спорта

АНК
12

В Генеральной прокуратуре состоялся Республиканский чемпионат по национальным видам игр среди сотрудников и работников органов прокуратуры

Генеральный прокурор Берик Асылов лично поприветствовал участников чемпионата и пожелал им удачи в состязаниях. Мероприятие организовано Генпрокуратурой по случаю празднования 30-летия Ассамблеи народа Казахстана и Дня благодарности.

Торжественную церемонию открытия провел заместитель генерального прокурора Г. Койгелдиев. В своем выступлении он отметил значимость 30-летия Ассамблеи народа Казахстана, подчеркнув ее вклад в укрепление единства и согласия в обществе, а также поздравил участников с Днем благодарности и пожелал им успехов в соревнованиях.

Основными целями мероприятия стали возрождение и популяризация национальных видов спорта, укрепление корпоративного духа и пропаганда здорового образа жизни.

В рамках чемпионата участники соревновались в играх на меткость, логику и ловкость: «Асық ату» (мужчины), «Бес асық» (женщины), «Тоғызқұмалақ» и «Ләңгі тебу».

В общекомандном зачете 1 место заняла команда прокуратуры области Улытау, 2 место заняла команда прокуратуры Карагандинской области и 3 место прокуратура Алматинской области.

По итогам мероприятия команды-победители были награждены кубками и медалями, а отличившиеся участники грамотами от генерального прокурора, вручение которых состоялось на торжественной церемонии закрытия.

Чемпионат продемонстрировал высокий спортивный дух и стремление к победе, и стал ярким событием, направленным на сплочение коллективов.

#чемпионат #Генпрокуратура #АНК

Популярное

Все
Пресечены хищения с алюминиевого завода и предприятия «Казахмыса»
Казахстанские боксеры выиграли медальный зачёт Кубка Странджа
Президент подписал закон об особом статусе города Туркестан
Вторую неделю не прекращаются лесные пожары в Японии
В США объявили победителей кинопремии «Оскар»
Конькобежец Евгений Кошкин завоевал золото этапа Кубка мира
13-летний казахстанский теннисист выиграл «Кубок короля Швеции»
Дополнительные авиарейсы запустят на мартовские праздники в Казахстане
За нарушения в закупках квазигоскомпаний будут наказывать в Казахстане
Потенциал нефтегазовой отрасли рассмотрели в правительстве РК
Главу Центра судебных экспертиз арестовали по подозрению в хищении 2 млрд тенге
Концерт в честь 180-летия Абая Кунанбаева состоялся в Астане
Четыре произведения дирижеров Нацгвардии прозвучат на военном Параде
Свыше 1,2 трлн тенге потратили иностранные туристы в Казахстане за год
В Южной Каролине объявили ЧС из-за лесных пожаров
Токаев поздравил президента Болгарии с Днем освобождения
Марши, дефиле и песни Победы: военные музыканты организовали трогательный концерт
Династийные войны и формирование нации: вышел спецкурс о Казахском ханстве
Осадки в виде дождя и снега прогнозируются в Казахстане
В Алматы обсудили актуальные вопросы развития оборонной отрасли
Актау будет расширяться вдоль побережья Каспия
Мария Мудряк выступит с концертом в Павлодаре
Какие лекарства станут выдавать бесплатно в Казахстане
Новый аким области Абай проверил строительство моста в Семее
Новая услуга появилась в мобильном приложении eGov Mobile
«Самая уродливая собака Британии» получила собачий «Оскар»
Закон и порядок должны быть аксиомой жизни
Казахстанцы всё чаще жалуются на китайский автопром
Премьер: Необходимо сократить расходы, лишние структуры через цифровизацию
В Алматы онкобольным не присваивали инвалидность
Принять, адаптироваться и научиться правильно реагировать
Казахстанскому певцу запретили приезжать в Латвию
Как молодой алматинец поехал покорять Америку
Что написано пером
Почему будущих индийских врачей готовят в Казахстане и как это связано с Индирой Ганди
Разрешить продажу пива на АЗС предлагают в Казахстане
Совбез ООН принял американскую резолюцию по Украине
Топливо, энергия и карбонизация
В Астане наградили самых законопослушных водителей
«Кайрат» в третий раз стал обладателем Суперкубка Казахстана
Возврат к историческому времени
«Проблема из пальца высосана»: вице-министр – о прогреве автомашин более пяти минут
Астана переходит в «умный» режим
Печальное событие произошло в семье Баян Алагузовой
Сбежавшего от полиции водителя привлекли к ответственности по 8 статьям в Таразе
Сколько пенсионеров в Казахстане и какую пенсию они получают
Ученые исследовали происхождение казахских собак породы тобет
Инфляция в Казахстане: в какой области растут цены
Резюмируя поручения Президента
Бизнес в Семее сетует на бесконтрольное повышение тарифов
История Каргалинского клада: в 1939 году республику взбудоражила весть о находке клада с золотом
Северный Казахстан демонстрирует успехи в АПК
Уникальный ясли-сад с соляной шахтой открылся в городе Сатпаеве
В Атырау запланирована реконструкция центрального моста
Правила организации и проведения техосмотра изменили в Казахстане
Сносить нельзя оставить
Кызылординский «Кайсар» будет играть без легионеров
На грани закрытия оказались частные детсады Петропавловска
Пешком и без денег путешествует Аскар Серикпаев
Аким области Абай призвал бизнесменов вкладывать инвестиции в Семей

Читайте также

Восхождение на пик АНК
Всегда жить в мире и согласии
Наполнить счастьем каждый миг!
Слово – матерям!

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]