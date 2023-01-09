К дисциплинарной ответственности привлечены чиновники акиматов области Улытау за слабую работу по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары

Общество
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Юлия Пулина

Хотя индекс цен на базовые продукты питания в Жезказгане остается на среднем по респуб­лике уровне, ценники в местных магазинах, как вынужден был констатировать в ходе аппаратного совещания по итогам года первый заместитель акима области Аман Барикенов, продолжают расти. Свою негативную роль здесь сыграла импортозависимость региона, однако основной причиной удорожания социально значимых продуктов питания (СЗПТ) стало прекращение с июня минувшего года товарных интервенций из стабфонда Карагандинской области.

В регионе, ставшем самостоя­тельной областью, до сих пор нет собственного стабилизационного фонда, отсутствует хранилище для овощей. В то же время в Казахстане отмечен рост оптовых цен производителей, на ценниках отражается и высокая транспортно-логистическая составляющая, формирующая себестоимость товара.

По данным Амана Барикенова, резкое изменение динамики цен было зафиксировано именно в межсезонье. Всего за месяц – с октября по ноябрь 2022 года – из 19 товаров стандартной продовольственной корзины в Жезказгане подорожали 14. В Сатпаеве и Каражале – десять товаров, в Улытауском районе – восемь, в Жанааркинском – пять.

Если говорить об областном центре, то проще указать, какие продукты не подорожали. В их числе – хлеб пшеничный из муки первого сорта, говядина, кефир и, что интересно, гречневая крупа и сахар. Зато яйцо куриное вырос­ло в цене на 13,9%. Напомним: единственный региональный производитель – птицефабрика КХ «Ахтямов» – с мая приостановила свою работу. Пока в акимате прорабатывают варианты, как можно помочь предпринимателю, продукцию завозят из других областей страны.

В числе лидеров подорожания – лук репчатый, который подрос в цене на 6,9%, капуста белокочанная и масло сливочное несоленое.

Овощи-фрукты в Жезказгане не выращивают в объемах, достаточных, чтобы стабилизировать цены. О закупе с производителями договоренность есть, но вот хранить, как уже было сказано выше, пока негде, поэтому приходится мириться с расходами на логистику.

На 4,7% подорожал рис. Этот продукт закупается в соседних южных областях. Производители крупы готовы к сотрудничеству, однако контракты планируют заключать только с 2023 года, отметил первый заместитель акима области Улытау.

В других районах области ценники изменились по иным категориям продовольствия. К примеру, в горняцком Сатпаеве в межсезонье на 18,9% подорожал лук репчатый, на 7,4% – рис, сахар-песок и яйцо куриное – на 5,8 и 5,6% соответственно, на 5,5% – рожки. В Каражале наибольший ценовой рост отмечен по таким позициям, как лук, молоко пастеризованное, говядина и куриное яйцо.

В Улытауском районе стали дороже капуста белокочанная, морковь и репчатый лук. В Жанааркинском районе, где рост цен отмечен всего по пяти позициям, проценты подорожания достаточно высокие. Молоко пастеризованное выросло в цене на 30,3%, рожки – на 17,4%, яйцо – на 11,6%, рис – на 6,6%, курятина – на 6,1%.

Неудовлетворительные итоги октября-ноября учтены руководством области, подчеркнул Аман Барикенов. Он отметил, что рост цен был допущен в том числе из-за слабой работы акиматов городов и районов. В частности, по применению соответствующих административных мер к субъектам торговли, превысившим 15% товарной надбавки. В связи с этим руководители районных и городских отделов предпринимательства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чтобы не допустить превышения установленной надбавки, в области с октября работает комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.

К концу года комиссией выявлены неэффективные посредники, продающие куриные яйца, сахар-песок, картофель и овощи с превышением торговой надбавки от 20% до 55%. Среди них – ИП Ескеров», «Тулеуов» и магазин у дома «Бирлик».

На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, на еженедельной основе проводится мониторинг цен по торговой надбавке. Из 706 торговых точек Жезказгана проверено 699, выявлено 52 нарушения в части завышения цен на рис, гречку и подсолнечное масло. По итогам рейдов цены в магазинах снижены на 8–10%.

Также Аман Барикенов подчеркнул, что с учетом принятых мер каждую неделю сокращается число позиций СЗПТ, по которым отмечен рост цен. К примеру, за отчетную неделю зафиксировано незначительное подорожание по трем позициям. Вновь подрос в цене рис – на 2,8%. Причем его стоимость за килограмм в регионе на 16,6% выше среднего республиканского уровня. Продолжают дорожать рожки и яйца, их ценники тоже выше средних по Казахстану.

Решить проблему, по мнению первого замакима области Улытау, поможет создаваемый стабилизационный фонд. На его формирование из резерва Правительства выделен 1 млрд тенге, еще 1 млрд поступит из областного бюджета в следующем году.

Пока же, чтобы сдержать цены на товары продовольственной корзины, руководством области делаются необходимые запасы. Так, СПК «Улытау» планирует приобрести 385 тонн сахара по цене 460 тенге за килограмм, в данный момент ведутся переговоры с сахарным заводом ТОО «АксуКант». Кроме того, в текущем году будут заключены контракты с производителями картофеля, лука, моркови, капусты,­ подсолнечного масла, риса, муки и гречневой крупы.

Стоит отметить, что ряд казахстанских производителей аграрной продукции, учитывая временные сложности области, пошли ей на уступки. Свое продовольствие они готовы продавать по приемлемым ценам, а также берут на себя заботы о хранении и доставке продуктов питания до Жезказгана.

К сотрудничеству с поставщиками готовы крупные и средние торговые сети областного центра. Их владельцы заключили меморандумы по снижению торговой надбавки с 15 до 10%. Всего подписано 15 меморандумов с крупными торговыми сетями, 115 – с магазинами у дома. В выходные и предпраздничные дни проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Чтобы стимулировать создание в регионе собственных агроформирований, занимающихся выращиванием и производством основных видов социально значимых продовольственных товаров, акиматом области подана заявка в Минсельхоз для участия в программе льготного финансирования инвестиционных проектов АПК через СПК «Улытау». В данный момент предложено десять инвестпроектов на сумму 10 млрд тенге.

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