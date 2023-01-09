К дисциплинарной ответственности привлечены чиновники акиматов области Улытау за слабую работу по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары
Общество
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Юлия Пулина
Хотя индекс цен на базовые продукты питания в Жезказгане остается на среднем по республике уровне, ценники в местных магазинах, как вынужден был констатировать в ходе аппаратного совещания по итогам года первый заместитель акима области Аман Барикенов, продолжают расти. Свою негативную роль здесь сыграла импортозависимость региона, однако основной причиной удорожания социально значимых продуктов питания (СЗПТ) стало прекращение с июня минувшего года товарных интервенций из стабфонда Карагандинской области.