К дисциплинарной ответственности привлечены чиновники акиматов области Улытау за слабую работу по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары

В регионе, ставшем самостоя­тельной областью, до сих пор нет собственного стабилизационного фонда, отсутствует хранилище для овощей. В то же время в Казахстане отмечен рост оптовых цен производителей, на ценниках отражается и высокая транспортно-логистическая составляющая, формирующая себестоимость товара.

По данным Амана Барикенова, резкое изменение динамики цен было зафиксировано именно в межсезонье. Всего за месяц – с октября по ноябрь 2022 года – из 19 товаров стандартной продовольственной корзины в Жезказгане подорожали 14. В Сатпаеве и Каражале – десять товаров, в Улытауском районе – восемь, в Жанааркинском – пять.

Если говорить об областном центре, то проще указать, какие продукты не подорожали. В их числе – хлеб пшеничный из муки первого сорта, говядина, кефир и, что интересно, гречневая крупа и сахар. Зато яйцо куриное вырос­ло в цене на 13,9%. Напомним: единственный региональный производитель – птицефабрика КХ «Ахтямов» – с мая приостановила свою работу. Пока в акимате прорабатывают варианты, как можно помочь предпринимателю, продукцию завозят из других областей страны.

В числе лидеров подорожания – лук репчатый, который подрос в цене на 6,9%, капуста белокочанная и масло сливочное несоленое.

Овощи-фрукты в Жезказгане не выращивают в объемах, достаточных, чтобы стабилизировать цены. О закупе с производителями договоренность есть, но вот хранить, как уже было сказано выше, пока негде, поэтому приходится мириться с расходами на логистику.

На 4,7% подорожал рис. Этот продукт закупается в соседних южных областях. Производители крупы готовы к сотрудничеству, однако контракты планируют заключать только с 2023 года, отметил первый заместитель акима области Улытау.

В других районах области ценники изменились по иным категориям продовольствия. К примеру, в горняцком Сатпаеве в межсезонье на 18,9% подорожал лук репчатый, на 7,4% – рис, сахар-песок и яйцо куриное – на 5,8 и 5,6% соответственно, на 5,5% – рожки. В Каражале наибольший ценовой рост отмечен по таким позициям, как лук, молоко пастеризованное, говядина и куриное яйцо.

В Улытауском районе стали дороже капуста белокочанная, морковь и репчатый лук. В Жанааркинском районе, где рост цен отмечен всего по пяти позициям, проценты подорожания достаточно высокие. Молоко пастеризованное выросло в цене на 30,3%, рожки – на 17,4%, яйцо – на 11,6%, рис – на 6,6%, курятина – на 6,1%.

Неудовлетворительные итоги октября-ноября учтены руководством области, подчеркнул Аман Барикенов. Он отметил, что рост цен был допущен в том числе из-за слабой работы акиматов городов и районов. В частности, по применению соответствующих административных мер к субъектам торговли, превысившим 15% товарной надбавки. В связи с этим руководители районных и городских отделов предпринимательства привлечены к дисциплинарной ответственности.

Чтобы не допустить превышения установленной надбавки, в области с октября работает комиссия по расследованию посреднических схем по всей цепочке ценообразования.

К концу года комиссией выявлены неэффективные посредники, продающие куриные яйца, сахар-песок, картофель и овощи с превышением торговой надбавки от 20% до 55%. Среди них – ИП Ескеров», «Тулеуов» и магазин у дома «Бирлик».

На предпринимателей составлены протоколы об административном правонарушении. Кроме того, на еженедельной основе проводится мониторинг цен по торговой надбавке. Из 706 торговых точек Жезказгана проверено 699, выявлено 52 нарушения в части завышения цен на рис, гречку и подсолнечное масло. По итогам рейдов цены в магазинах снижены на 8–10%.

Также Аман Барикенов подчеркнул, что с учетом принятых мер каждую неделю сокращается число позиций СЗПТ, по которым отмечен рост цен. К примеру, за отчетную неделю зафиксировано незначительное подорожание по трем позициям. Вновь подрос в цене рис – на 2,8%. Причем его стоимость за килограмм в регионе на 16,6% выше среднего республиканского уровня. Продолжают дорожать рожки и яйца, их ценники тоже выше средних по Казахстану.

Решить проблему, по мнению первого замакима области Улытау, поможет создаваемый стабилизационный фонд. На его формирование из резерва Правительства выделен 1 млрд тенге, еще 1 млрд поступит из областного бюджета в следующем году.

Пока же, чтобы сдержать цены на товары продовольственной корзины, руководством области делаются необходимые запасы. Так, СПК «Улытау» планирует приобрести 385 тонн сахара по цене 460 тенге за килограмм, в данный момент ведутся переговоры с сахарным заводом ТОО «АксуКант». Кроме того, в текущем году будут заключены контракты с производителями картофеля, лука, моркови, капусты,­ подсолнечного масла, риса, муки и гречневой крупы.

Стоит отметить, что ряд казахстанских производителей аграрной продукции, учитывая временные сложности области, пошли ей на уступки. Свое продовольствие они готовы продавать по приемлемым ценам, а также берут на себя заботы о хранении и доставке продуктов питания до Жезказгана.

К сотрудничеству с поставщиками готовы крупные и средние торговые сети областного центра. Их владельцы заключили меморандумы по снижению торговой надбавки с 15 до 10%. Всего подписано 15 меморандумов с крупными торговыми сетями, 115 – с магазинами у дома. В выходные и предпраздничные дни проводятся сельскохозяйственные ярмарки.

Чтобы стимулировать создание в регионе собственных агроформирований, занимающихся выращиванием и производством основных видов социально значимых продовольственных товаров, акиматом области подана заявка в Минсельхоз для участия в программе льготного финансирования инвестиционных проектов АПК через СПК «Улытау». В данный момент предложено десять инвестпроектов на сумму 10 млрд тенге.