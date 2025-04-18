К новой грамотности XXI столетия

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Игорь Прохоров
Старший корреспондент отдела культуры

Обучение миллиона казахстанцев ИИ-навыкам включено в долгосрочную государственную стратегию развития человеческого капитала. Об этом было объявлено вчера в Астане в ходе брифинга на площадке СЦК.

Фото из архива: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Рассказывая о развитии экосис­темы искусственного интеллекта в Казахстане, председатель Комитета искусственного интеллекта и развития инноваций МЦРИАП РК Гиззат Байтурсынов, в частности, сообщил о том, что на рассмот­рении в Мажилисе Парламента находится законопроект об искусственном интеллекте, который заложит правовую основу для развития и безопасного использования
ИИ-технологий.

Отдельное внимание при этом уделяется созданию технологичес­кой инфраструктуры. Министерством подана заявка на экспорт вычислительных мощностей Nvidia, приобретены и размещены графические процессоры L40s, они используются в разработках госпродуктов на базе казахской языковой модели KazLLM. Модель обучена на 148 млрд токенов, включает казахский, русский, английский и турецкий языки и доступна на платформе Hugging Face.

Инфраструктура ИИ также включает Национальную платформу ИИ, на которой уже разработаны 11 прототипов ИИ-агентов, направленных на повышение эффективности государственного управления и упрощение доступа к госуслугам.

По словам председателя комитета, министерством инициирована программа Industrial AI Accelerator, охватывающая ключевые отрасли: промышленность, энергетику, медицину, финансы.

В Industrial AI Accelerator включены этапы отбора и обучения команд и запуска пилотных проек­тов: первая волна реализована в секторах горнодобывающей промышленности, энергетики, медицины, финтеха и госсектора. По ее итогам подано 116 заявок, 32 компании прошли акселерацию, запущено 27 «пилотов», из которых четыре уже показали эффективность и готовы к масштабированию.

– Важной частью экосистемы станет Международный центр искусственного интеллекта alem.ai, который объединит образовательные, научные и предпринимательские инициативы. На его площадке разместятся общественные зоны, TUMO School, Tomorrow School, AI-кампус, R&D-центр и ситуационный центр AI Government, – заключил Гиззат Байтурсынов.

– Искусственный интеллект становится новой грамотностью XXI века, – в свою очередь подчерк­нула управляющий директор Astana Hub Дания Ахметова.

По словам эксперта, в течение пяти лет навыками работы с ИИ планируется охватить школьников, студентов, госслужащих, представителей бизнеса и широкую аудиторию. В осуществлении этой задачи задействованы государственные органы, академические и глобальные партнеры. Astana Hub со своей стороны также претворяет в жизнь ряд образовательных инициатив в сфере ИИ и IT – TUMO, Tomorrow School, QazCoders, курсы по анализу данных и Python, а также другие.

Среди ключевых планов на 2025 год: запуск центра alem.ai, создание совета по развитию ИИ, ввод в эксплуатацию суперкомпьютерного кластера, запуск образовательных программ, утверждение стратегии ИИ.

#население #обучение #брифинг #ИИ

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