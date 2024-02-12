К новым победам

В церемонии открытия вместе с тренерами, атлетами, ветеранами спорта, госслужащими и общественностью принял участие глава региона Ербол Карашукеев, который поздравил местных жителей с радостным событием.

– Укрепление здоровья населения путем развития инфраструктуры спорта является одним из стратегических направлений государственной политики, обозначенных Президентом, – сказал аким области. – Благодаря такой поддержке в стране ежегодно открываются новые спортивные объекты. Уверен, что в этом новом комплексе будут продолжены славные традиции жамбылской школы, вырастившей олимпийских чемпионов и призеров международных соревнований.

От имени жителей выступил ветеран труда Рахманбек Устаев, который пожелал успехов тренерскому составу и молодым спортсменам. В свою очередь заслуженный тренер РК по дзюдо ­Ахмет Жумагул отметил, что тренировки в просторных комплексах, оснащенных современным оборудованием, – это первые шаги в большой спорт. Он выразил уверенность, что жамбылцы еще не раз услышат имена своих земляков среди победителей на мировой арене.

На базе открывшегося двухэтажного спортивного объекта создан детско-юношеский клуб физической подготовки. Профессиональные тренеры будут заниматься с юными спортсменами с 7 до 17 лет по восьми видам спорта: футболу, баскетболу, волейболу, қазақ күресі, кикбоксингу, самбо, дзюдо и боксу. В свободное от тренировочного процесса время для местных жителей, желающих укрепить свое здоровье, будут доступны спортивный и тренажерный залы.

В прошлом году в регионе на развитие сферы спорта выделено 14,2 млрд тенге. Введено в строй девять спортивных объектов. До конца текущего года планируется построить еще тринадцать. На сегодняшний день спортом активно занимаются 40,3% населения, а это более 492 тыс. жителей.