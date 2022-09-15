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Энергетика , Технологии
К проекту по строительству АЭС приступил фонд "Самрук-Казына"
Елисеева Екатерина
корреспондент

Председатель правления АО "Самрук-Қазына" Алмасадам Саткалиев рассказал на брифинге в СЦК, какие технологии будут принимать при строительстве АЭС, передает корреспондент Kazpravda.kz.

"Прогнозный баланс энергетики показал необходимость строительства АЭС мощностью до 2 400 мегаватт к 2032 году. Поэтому, под руководством правительства, фонд приступил к реализации данного проекта. О работе в данном направлении мы будем, безусловно, докладывать заинтересованным лицам, журналистам и обществу", – сказал спикер.

Также он сообщил, что фонд "Самрук-Казына" совместно с министерством энергетики пригласили журналистское сообщество, депутатов, лидеров общественного мнения для изучения опыта других стран. 

"Провели несколько ознакомительных туров на различные АЭС, в частности были на АЭС во Франции, на станциях в Турции, Венгрии, в Корее. Ранее еще посещали АЭС в Китае. В целом, у правительства, у "Самрук-Казына", у Министерства энергетики сформировалось мнение, что данный проект должен быть реализован международным пулом инвесторов, который будет максимально учитывать все лучшие технологии", – продолжил Саткалиев. 

По его словам, на данный момент в качестве поставщиков так называемого ядерного "острого" оборудования рассматриваются предложения "РосАтома", китайской компании CNNC, корейской компании KH&P и французской EDF. Но у каждого из этих решений есть свои плюсы и свои минусы, опыт реализации, в том числе международных проектов.

"По генерирующему оборудованию основными поставщиками, безусловно, с нашей точки зрения, будут являться компания Дженерал электрик, CNNC и корейская компания KH&P. То есть, скорее всего, оборудование одной из этих трех компаний будет применяться при строительстве АЭС. Что касается основного вспомогательного оборудования, тут огромный опыт у немецких компаний, у шведских компаний, в частности, Siemens и другие группы компаний, французский Фромотон. В части технического надзора над строительством мы видим, что самый, наверное, эффективный опыт у французских компаний при реализации крупных проектов, эффективный и очень высокий уровень компетенции", – подчеркнул глава Фонда "Самрук-Казына".

Также он отметил, что окончательное решение будет приниматься правительством. 

«Как я уже говорил, по каждому этому решению есть плюсы и минусы. Но главное, мы должны понимать, что в Казахстане должны быть установлены самые надежные технологии. При принятии решения нужно исходить именно из того, что это очень сложный энергетический объект, связанный с использованием уранового сырья. И именно безопасность технологий, применение самых высоких постфукусимских требований к ядерным технологиям, долгосрочность и опыт внедрения таких реакторов в мире будут главными критериями. Не те другие критерии, которые сейчас активно обсуждают в обществе. Я думаю, нужно исходить из будущего, из надежности и эффективности технологий при принятии решений, в том числе, и безопасности", – заключил Саткалиев. 

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