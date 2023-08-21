К учебе готовы

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Флора Левина

В сельских школах области Абай завершается ремонт.

Фото пресс-службы акима г. Семей

Совсем скоро в обновленные классы придут ученики. По информации отдела образования Семея, текущий и капитальный ремонт проведены в 17 учебных заведениях во всех 14 сельских округах областного центра.

О том, что эти объекты нуждаются в ремонте, говорили жители во время отчетных встреч с акимом города Нурболом Нурсагатовым. Некоторые школы не ремонтировались на протяжении многих лет, их состояние не соответствовало требованиям для организации обу­чения детей. После жалоб сельчан аким посетил все школы и поручил руководителю отдела образования провести необходимую работу.

Так, текущим летом в школах ­аулов Акбулак и Алгабас произведена замена кровли. В школах поселков Озерки и Жиенали заменены оконные рамы, еще в пяти сельских школах отремонтированы столовые, приведены в порядок санузлы. Капитальный ремонт фасада школы сделан в селе Булак.

– В этом году мы реализуем много проектов в сельских школах. На сегодня можно сказать, что наши сельские школы готовы к учебному процессу – внутренние работы везде завершены. В нескольких школах все еще продолжается наружный ремонт, который завершится до 15 сентября, – рассказал руководитель отдела образования Биржан Булабаев.

Подходит к концу ремонт и в учебных заведениях районов области. В этом году на проведение текущего ремонта в десяти школах Кокпектинского района из областного бюджета выделено 147 млн тенге.

В Преображенской средней школе, Шариптогайской основной школе, средней школе им. Жансугурова отремонтированы кровли. В школах Кокпектинского района проведен ремонт котельной и дымовых труб, который включал замену старого оборудования на современные, более эффективные и экологически безопасные системы отопления.

#село #область Абай #подготовка #Образование #ремонт #школы

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