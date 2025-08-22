фото автора

Не откладывайте на потом!

Я давно планировала поехать в Восточный Казахстан, увидеть воочию красоту, о которой рассказывали бывалые путешественники. Главной же целью поездки, в моем представлении, должны были быть Рахмановские ключи. Думала, только на знаменитых источниках сосредоточены самые живописные локации региона. Но, оказалось, была неправа. Впечатляющие пейзажи в этом краю повсюду, и путешественники могут получать удовольствие просто глядя в окно автомобиля, еще по дороге к известному туробъекту.

Несколько лет прошло, прежде чем мы решились осуществить задуманное и посетить достопримечательности Восточно-Казах­станской области. Признаюсь, все время сбивали с толку пугающие рассказы о сложном маршруте, плохих дорогах и малолюдности горных троп. Вот и откладывали на потом.

Однако на деле мы убедились, что эти истории были мифами и к выбранному маршруту они отношения не имеют. Во-первых, дороги. По асфальтированной трассе мы ехали вплоть до поселка Берель, а это последний населенный пункт на пути к Рахмановским ключам. Разметка, ограждения на опасных поворотах и отличное, ровное покрытие заслуживают всех похвал. Небольшие неудобства были связаны с частичным ремонтом на определенных участках дорог. Но, с одной стороны, их было не так много, чтобы утомить путников. А с другой – мы должны понимать, что после ремонта покрытие обещает стать еще лучше.

Что касается сложности марш­рута, то, когда проезжали дорогу-серпантин через Осиновский перевал, иной раз и впрямь дух захватывало от крутости виражей. При этом движение здесь было достаточно интенсивным. Впрочем, если у вас за рулем будет профи и ехать вы будете в светлое время суток, то преодоление столь опас­ного, но потрясающе красивого участка принесет вам удовольствие.

Дороги, дороги…

Отдельно стоит сказать о пос­ледних 13 километрах к цели нашей поездки – Рахмановским ключам. Эта дорога не асфальтирована и поднимается круто в гору. Конечная высота одно­именного озера – 1 700 метров над уровнем моря.

Еще в Астане знакомые рассказали: в Береле местные жители возят желающих до ключей на такси. В позапрошлом году мы уже добирались до озера Каинды от поселка Саты, что неподалеку от Алматы, на стареньком, но «всемогущем» уазике. Думали, встретим подобные и в этот раз. Но когда оказались на месте, свои услуги никто нам не предложил. Возможно, это было связано с тем, что двумя днями ранее в СМИ озвучили информацию о временных ограничениях по доступу к Рахмановским ключам в связи с пожароопасной ситуа­цией. Впрочем, мы проехали беспрепятственно.

Общее расстояние от Береля до Рахмановских ключей составляет порядка 30 километров. Плохая дорога – менее половины из них. А времени на пре­одоление пос­ледних уходит не меньше часа!

Представьте, с одной стороны – скалистая стена с выпирающими камнями. С другой – обрыв на тысячу метров вниз. Причем ширина дороги не больше пяти метров. Суметь разъехаться двум авто – тот еще квест. А машины в обоих направлениях встречаются не так уж и редко. Это к тому, что нам говорили – «там можете оказаться совершенно одни». На самом деле место довольно популярное. Несмотря на качество дороги на последнем участке пути, люди едут сюда целыми семьями, большими компаниями, преодолевая огромные расстояния.

В разговоре с местными жителями мы, например, узнали, что к ним не раз приезжали гости из Индии и Китая, Германии и Литвы, а также, конечно, из ближнего зарубежья. Естественно, и наши соотечественники все активнее проявляют интерес к туризму внутри республики.

Отрадно, что и на самом верху мы то и дело встречали дорожную технику. Масштабный ремонт стартовал и в горах. И как потом стало известно, спустя всего несколько дней после нашего отъез­да дорогу к Рахмановскому озеру закрыли полностью. Мы же успели проехать до закрытия и стали свидетелями подготовительных работ по созданию кюветов и дренажей, установке железобетонных труб и водопропускных лотков. Расширение дорожного полотна планируется только в определенных местах. Не знаю, будет ли асфальтированное покрытие, все-таки местность специфическая. Но то, что дорога станет намного комфортнее, а главное, безопаснее, – это факт.

Думается, что через год или два, когда закончат ремонт, число туристов вырастет вдвое. Ведь даже в таких условиях припарковать машину близ озера Рахмановского нам удалось не сразу.

Тысячи «солнышек»

и безбрежная гладь

Не менее важный вопрос для путешественника – ночлег. Честно сказать, мы поехали наобум, о бронировании домиков или квартир заранее не подумали. В итоге эти вопросы решали по мере их поступления прямо на месте.

В Усть-Каменогорске снимали квартиру в начале и в самом конце путешествия. Еще ночевали в поселке Новая Бухтарма. Но, скажу сразу, нам тогда повезло – мы прибыли посреди недели. Как подметил хозяин домиков, где мы нашли приют, в выходной снять тут комнату или коттедж гораз­до сложнее и, конечно, дороже.

Затем была остановка в поселке Катон-Карагай. Домики здесь, а также в селах Урыль и Берель в среднем сдают за 20–25 тыс., причем с питанием. Все три деревни расположены в живописных местах, и можно остановиться в любой из них. Но лучше, конечно, договориться заранее. Благо сейчас контакты баз отдыха есть в Интернете, и каждый имеет возможность выбора. К услугам гостей тут не только благоустроен­ные коттеджи, но и квартиры, а также дома и юрты практически без удобств.

Впрочем, для многих это не главное. В поездке на природу ценность имеет прежде всего сама природа, а не то, в каких условиях ее лицезреть. Неудивительно, что память на телефонах у нас была переполнена от многочисленных фото и видеозаписей с лучшими видами ВКО. Хотя, наверное, ни одна картинка не передаст тот восторг, который испытывает человек, увидевший все своими глазами.

Вот – море подсолнухов. Золотые цветы разливались полями по обе стороны от дороги почти до села Катон-Карагай. Словно тысячи ярких солнышек, они заливали светом луга. А когда вдоль цветущего «золота» вдруг останавливалось авто, они, будто радуясь, покачивались в такт вет­ру, кивая большими головами.

А после мы познакомились с Бухтармой. Гигантское по размерам водохранилище встречало нас теплой, мягкой и чистой водой. Виды здесь, надо сказать, потрясающие. В общем, теперь в моем рейтинге лучших озер (читай – водохранилищ) страны Бухтарма, однозначно, займет лидирующую позицию.

Сила природы

Около Рахмановских ключей останавливаться с ночевкой мы не стали, вернулись в потемках в Катон-Карагай. Хотя останавливаться там и негде. Сам санаторий официально закрыт. Двери в коттеджах опечатаны. Местные говорят, что его должны запустить до конца текущего года. А пока, как мы поняли, там отдыхают турис­ты-однодневки.

Предание гласит, что эта местность названа в честь охотника Рахмана (по некоторым источникам Абдрахмана), который выжил в суровых условиях благодаря лечебной воде источников. А уже официальное изучение и признание лечебных свойств Рахмановских ключей началось в 1930-х годах благодаря ученому-фармацевту, писателю и журналисту Салькену Субханбердину.

А вот жители близлежащего города Алтай (ранее Зыряновск) помнят своего первооткрывателя целебных свойств радоновых источников. Говорят, что в советское время воду Рахмановских ключей стал использовать для восстановления здоровья горняков директор Зыряновского свинцового комбината Герой Социалистического Труда Наби Жаксыбаев. Его именем, к слову, в Алтае сегодня названа улица.

Неудивительно, что сейчас люди едут сюда со всего Казахстана и даже из-за рубежа. Целебная сила радоновых ванн помогает при заболеваниях нервной, костно-мышечной системы, нарушениях сна, кожных болезнях, проблемах с сосудами. А тем, кто страдает заболеваниями желудочно-кишечного тракта, радоновые воды рекомендуют пить.

Немного омочила ноги в такой вот уличной ванне и я. Не знаю, насколько оздоровит это мой организм, но ощущения от теплой, почти горячей воды на довольно прохладном горном воздухе были приятными. Некоторые же посетители погружались по грудь в такие купели на целый час.

Мы же решили не тратить время и выехали на катере на прогулку по озеру до ближайшего живописного водопада с интересным названием Волосы Вероники. И впечатления, надо сказать, получили незабываемые.

Мысль о том, что ты находишься в центре одного из самых глубоких и холодных водоемов страны на слегка «подуставшем» судне, сначала меня напрягала. Да и клонившееся к горизонту солнце тоже заставило нервничать: нам же еще держать путь по сложной дороге вниз!

Но потом, в какой-то момент, глядя на завораживающую гладь воды, мы как будто бы погрузились в гипноз. Пришло спокойствие и умиротворение. Возможно, сыграл свою роль целый день без стабильной сотовой связи и Интернета. Да и несколько суток, наполненных незабываемыми впечатлениями в походных условиях, тоже тому способствовали.

В общем, в Катон-Карагай мы возвращались в полной тишине. Каждый по-своему переживал увиденное. Даже дети притихли, убрали свои телефоны: вот она – настоящая сила природы!

Пора домой

В Астану решено было возвращаться другим путем. После Урыля мы повернули налево и ехали несколько километров пути вдоль берега Бухтарминского водохранилища. Песчаные и совершенно безлюдные пляжи все соблазняли остановиться. И мы этому не противились...

Само водохранилище огромное, его даже сравнивают с морем. И объехать за один день такую громадину невозможно. Поэтому мы его переехали через недавно построенный мост. Он соединяет Курчумский и Самарский районы Восточно-Казахстанской области. А дальше дорога повела нас вдоль Калбинского хребта, знаменитого золотоносными месторождения­ми, через перевал Умыш.

Едва мы убрали свои телефоны, думая, что снимать тут уже будет нечего, как перед нами вновь открылся великолепный вид. Да, путь, пролегающий через Самарское, Шубаркайын и Верхние Таинты, впечатлил нас не меньше, чем более популярный среди туристов Осиновский перевал…

Проезжая Абайскую область, сделали остановку возле лесного природного резервата «Семей орманы». А еще помочили руки в холодных водах мощного Иртыша.

В Павлодарской же области, прямо в поле, купили домой на пробу лебяжинский крупный арбуз. И, кстати, он оказался дейст­вительно очень вкусным. Не думала, если честно, что наши арбузы не хуже южных. А тут даже в сравнение не идут – настолько они хороши!

Вернувшись домой, мы сделали вывод: увидеть всю красоту Восточного Казахстана за 7–10 дней практически невозможно. Придется вернуться снова. И, думаю, следующим направлением станет озеро Маркаколь. Быть может, мы замахнемся на Староавстрийскую дорогу? Ремонт ее, между прочим, тоже уже начался… А может, доедем и до Зайсана? Но это будет уже совсем другая история…