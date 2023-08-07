К выписке после отравления готовятся еще трое детей в Карагандинской области

Сегодня планируется выписка еще троих воспитанников центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, поступивших с отравлением в областную больницу, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области

«На 07 августа в отделении реанимации находится 6 детей, стабильно тяжелые. В нейробоксированном отделении 3 пациента в динамике стабильные, без ухудшений. Всего 9 пациентов, 2 – в детской больнице в реанимации, остальные 7 в инфекционном центре ОКБ. Планируется выписка троих детей», – рассказали в облздраве.

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находились 13 детей с инвалидностью.

2 августа двух детей с улучшением выписали из больницы, еще двух - выписали 3 августа.

Министерство здравоохранения РК склоняется к версии, что это было не пищевое отравление. После инцидента Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК инициировал проверку в центре.

Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы.