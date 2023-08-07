К выписке после отравления готовятся еще трое детей в Карагандинской области

Происшествия, Общество, Здравоохранение
94
Кунапия Гульмира
корреспондент

Сегодня планируется выписка еще троих воспитанников центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области, поступивших с отравлением в областную больницу, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на управление здравоохранения региона.

Фото: пресс-служба управления здравоохранения Карагандинской области

«На 07 августа в отделении реанимации находится 6 детей, стабильно тяжелые. В нейробоксированном отделении 3 пациента в динамике стабильные, без ухудшений. Всего 9 пациентов, 2 – в детской больнице в реанимации, остальные 7 в инфекционном центре ОКБ. Планируется выписка троих детей», – рассказали в облздраве.  

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находились 13 детей с инвалидностью. 

2 августа двух детей с улучшением выписали из больницы, еще двух - выписали 3 августа.  

Министерство здравоохранения РК склоняется к версии, что это было не пищевое отравление. После инцидента Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК инициировал проверку в центре.

Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы

 

#дети #Караганда #массовое отравление #выписка

Популярное

Все
Приговор киберпреступникам вынесли в Шымкенте
Карагандинские производители молочной продукции вынуждены работать в условиях жесткого дефицита местного сырья
В области Жетысу отмечен всплеск заболеваемости корью
Прокуратура Кызылординской области опубликовала результаты проверки деятельности лагерей детского летнего отдыха
Банный комплекс и пляж устроили костанайцы на новом фонтане
Внезапно обрушившийся на Костанайскую область град уничтожил урожай дачников и снес металлические конструкции
В Усть-Каменогорске хранится казахский народный инструмент, которому больше двухсот лет
Проходчик получил травму
Отличный дебют!
Кому должен служить аким?
СКВЕРная история
Казахстанская лингвистика: достижения, стратегии и перспективы
Когда хобби становится бизнесом
Братья наши зеленые
Ремонт полным ходом
Негромкая доброта
Сыграем с «Сепси» и «Дерри Сити»
Угольный запас
Творчество молодых
Подготовку к отопительному сезону в Карагандинской области проверил Скляр
Будущий отец был осужден за сношение с несовершеннолетней в области Абай
Семья погибла в ДТП на трассе в Костанайской области
Президент наградил посмертно орденом "Айбын" учителя НВП школы Астаны
Мужчина остался без ноги после отдыха на Алаколе
Какой будет погода в августе для казахстанцев
Какие продукты продолжают дорожать в Казахстане
Самый охраняемый завод Казахстана впервые за многие годы показал свое производство ядерного топлива для реакторов АЭС
В "Казцинке" начали внеплановую проверку после загрязнения реки в ВКО
Новые рабочие места создают в области Абай
В рабочем поселке Белоусовка надеются на упрощение порядка передачи месторождений новым инвесторам
Рустем Курманов назначен заместителем акима СКО
Более 47 тыс. тонн мусора вывезено с несанкционированных свалок Астаны
Пожар в ЖК в Алматы: выпрыгнувших девушек могли спасти огнеборцы
Новые тарифы на услуги водоснабжения и водоотведения в Шымкенте начали действовать с 1 июля
Отравление детей в центре спецсоцуслуг Карагандинской области: 1 ребенок скончался, шестеро – в реанимации
Более ста жителей Темиртау пришли на выездной прием граждан с участием акима Карагандинской области
Более трех тысяч гектаров травы выгорело в степных пожарах в области Улытау
Токаев поручил Омарову подготовить предложения по развитию конкуренции
В Риддере горная речка изменила цвет из-за загрязнения отходами горно-обогатительного производства
В Атырауской области решено дополнительно установить 31 единицу системы оповещения о ЧС
Аграрии Жаркаинского и других районов Акмолинской области, посевы которых вытаптываются безмерно размножившимися полчищами сайги, взывают о помощи…
В Карагандинской области наказали чиновников за то, что у них были свои ТОО и ИП
Жителям Кызылординской области вернут деньги, переплаченные минувшей зимой за отопление
Уже в августе жители городов Павлодарской области получат повышенные счета за коммунальные услуги
В Алматинской области дачники перекрыли автотрассу республиканского значения в знак протеста против действий коммунальных служб
Драку Бейбута Шуменова в ТРЦ Астаны прокомментировали в МВД
Пенсионерке из Атырау осталось платить еще год, чтобы закрыть кредит, который она взяла по рекомендации аферистов
Какую ответственность должны нести медики за врачебные ошибки? Об этом мы поговорили с экспертами
Жители Жезказгана с тревогой ждут наступления грядущего отопительного сезона
Приговор подозреваемому в убийстве 5-летней туркестанки пояснили в суде
В Павлодарской области верховой лесной пожар может перекинуться на территорию России
Сельская активистка вместе с мужем создала автономную систему, благодаря которой у них в доме всегда есть чистая питьевая вода, свет и другие блага цивилизации
Казахстанец Шерхан Арыстан завоевал гран-при "Славянского базара"
Обеспечение безопасности страны – главный приоритет
Граждан Германии и Нидерландов сняли с грузового поезда в Казахстане
Как власти решают проблему с водоснабжением Темиртау?
Уже неделю не вывозится мусор в Петропавловске. Городские власти объясняют ЧП поломкой мусоровозов
Пассажир покончил с собой на борту самолета Turkish Airlines
Реализацию нацпроекта "Комфортная школа" обсудили в Правительстве
О возможных заторах на границе с Россией предупредила казахстанцев Погранслужба

Читайте также

Столичные пара танцоры завоевали четыре медали на междунаро…
Пожар в горах Меркенского района Жамбылской области ликвиди…
Женщина реанимировала тонувшего в бассейне ребенка в Астане…
Подросток скончался в поезде в Атырауской области

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]