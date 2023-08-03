Лечение детей после отравления в центре спецсоцуслуг в Караганде – ситуация к этому часу

В управлении здравоохранения Карагандинской области рассказали о текущем состоянии детей, отравившихся в центре оказания специальных социальных услуг, передает корреспондент Kazpravda.kz .

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Как сообщают в ведомстве, состояние детей, находящихся на стационарном лечении, в том числе в отделении реанимации, в динамике стабильное, без ухудшений.

Сегодня врачи планируют выписать еще двоих пациентов из нейробоксированного отделения областной клинической больницы.

Напомним, 30-31 июля 2023 года 12 детей с инвалидностью – получатели услуг центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области – были госпитализированы с отравлением в больницу города Караганды. 31 июля один из них, ребенок с инвалидностью 2009 года рождения, скончался. Шестеро детей находятся в реанимации.

1 августа в больницу попали еще 2 ребенка из центра оказания ССУ. Таким образом, в больнице находились 13 детей с инвалидностью.

2 августа двух детей с улучшением выписали из больницы.

Министерство здравоохранения РК склоняется к версии, что это было не пищевое отравление.

После инцидента Комитет труда и социальной защиты МТСЗН РК инициировал проверку в центре.

Прокуратура начала досудебное расследование по части 2 статьи 304 Уголовного кодекса – нарушение санитарных правил или гигиенических нормативов, повлекшее тяжкие последствия.

И.о. директора центра оказания специальных социальных услуг для детей Карагандинской области и 12 сотрудников отстранены от работы.