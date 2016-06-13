​К юбилею Героя

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Его организатором стал Татарский образовательный культурный центр «Дус­лык» при поддержке полномочного представительства Республики Татарстан в Республике Казахстан и представительства Россотрудничества в РК. Конкурс, приуроченный к 110-летию Героя Советского Союза Мусы Джалиля, стартовал 15 февраля, в день рождения поэта. К участию в нем приглашались авторы из Астаны в возрасте от 8 до 29 лет.

Основные темы творческого соревнования – героизм советского народа в Великой Отечественной войне, подвиг Мусы Джалиля, влияние его поэзии на формирование мировоззрения современной молодежи, идеи межэтнического согласия и другие. Работы оценивали член Союза писателей Казахстана, Татарстана и Азербайджана, член исполкома Всемирного конгресса татар Тауфик Каримов, журналист Ринат Дусумов, Гульмира Байзакова, Наиля Галеева и детская писательница Дана Жантемирова.

Победителями в трех возрастных категориях стали Мадина Омарова (школа-лицей № 64), Алина Ронковская (СШ № 36), Алия Казкенова (школа-лицей № 60) и студент Медицинского университета Аманжол Абдуллаев. Еще восемь юных авторов удостоены наград за вторые и третьи места. Кроме того, награды получили участники номинаций «Самое оригинальное эссе», «Юное дарование» и «…Ничто не забыто».

Руководитель проекта, председатель ТОКЦ «Дуслык» Яннат Низамутдинова рассказала о цикле мероприятий, при­уроченных к юбилейной дате. В Астане состоялись вечера памяти и открытые уроки в школах и библиотеках, в апреле проведен ежегодный экологический субботник на ул. Мусы Джалиля. Кроме того, экспонаты, связанные с именем поэта, пополнили коллекцию Военно-исторического музея при Министерстве обороны РК и были представлены на выставке, посвященной 71-й годовщине Великой Победы.

Юбилей поэта-героя был отмечен достойно. В будущем конкурс может обрести статус республиканского. Кроме того, планируется проведение конкурса имени другого известного татарского поэта – Габдуллы Тукая.