Кабальные условия: ростовщика задержали в СКО

Департамент АФМ по Северо-Казахстанской области окончил расследование по фактам незаконной предпринимательской деятельности, самоуправства с применением насилия и мошенничества, сообщает Kazpravda.kz 

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

По даннымм АФМ, в период с 2013 года по 2025-ый год подозреваемый систематически выдавал займы физическим и юридическим лицам под проценты с залогом имущества без соответствующей лицензии.

«Для придания сделкам видимости законности при заключении договора он указывал суммы, значительно превышающие фактические, поскольку в нее включались заранее начисленные вознаграждения. Размер ежемесячного вознаграждения по займам составлял от 5 до 10 % от суммы займа, что эквивалентно 60–120% годовых», - говорится в сообщении.

Также оформлялись фиктивные договоры купли-продажи имущества, фактически используемые для маскировки займов и обеспечения их возврата. Преступный доход превысил 1,8 млрд тенге.

В результате пострадали граждане, оказавшиеся в ловушке кабальных условий.

В АФМ отметили, что подозреваемый систематически применял физическое насилие и оказывал психологическое давление на заемщиков с целью принуждения к передаче денежных средств либо недвижимости.

Кроме того, подозреваемым инициированы судебные разбирательства, в результате которых одна и та же сумма в 11 млн тенге взыскана дважды на основании разных документов, при этом суду умышленно не предоставлялись сведения о фактическом исполнении обязательств.

С санкции суда наложен арест на имущество, приобретенное на преступные доходы, общей стоимостью 1,1 млрд тенге. Среди арестованного имущества - 2 квартиры, 2 жилых дома, земельный участок, автомашины «LAND ROVER RANGE ROVER» и «HYUNDAI STARIA». В отношении подозреваемого лица избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Уголовное дело направлено в суд.

 

