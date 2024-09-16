Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Центральном парке Караганды упала одна из кабин детского аттракциона «Вертолетик», в которой находились женщина с ребенком, сообщает Kazpravda.kz

На место прибыли экстренные службы – полиция и скорая помощь.

По информации Управления парками культуры и отдыха акимата Караганды, аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза прошла перед началом сезона, в мае у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы.

Правоохранительными органами ведется следствие, возбуждено уголовное дело.