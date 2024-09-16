Кабина аттракциона с женщиной и ребенком упала в парке Караганды

Возбуждено уголовное дело
В минувшее воскресенье, 15 сентября, в Центральном парке Караганды упала одна из кабин детского аттракциона «Вертолетик», в которой находились женщина с ребенком, сообщает Kazpravda.kz
На место прибыли экстренные службы – полиция и скорая помощь.
По информации Управления парками культуры и отдыха акимата Караганды, аттракцион принадлежит частному лицу. Техническая экспертиза прошла перед началом сезона, в мае у лицензированной компании. Владелец имеет все необходимые для эксплуатации документы.
Правоохранительными органами ведется следствие, возбуждено уголовное дело.
«По факту произошедшего в Центральном парке культуры и отдыха города Караганды возбуждено уголовное дело по статье 306, части 2 Уголовного кодекса. Все обстоятельства выясняются», - сообщили в пресс-службе Департамента полиции.