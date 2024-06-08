Качественная питьевая вода: половина пути пройдена

На сегодняшний день проведена реконструкция 22 км труб Уйтас-Айдосского водовода, общая протяженность которого составляет 51 км. Сейчас специалисты прокладывают еще 5 км новых труб на глубине 20 м под землей. Согласно проекту, данные работы должны быть завершены уже в этом году, до начала отопительного сезона. Новый водовод подведут к хозяйственно-питьевым очистным сооружениям областного центра.

Согласно проекту, стартовавшему в 2022 году, толщина труб водовода составляет 14 мм, а их диаметр – 800 мм. Для сохранности на долгие годы они изолированы и в целях безопасности облицованы деревом.

Вместе с тем продолжается и другая часть плана по обеспечению жителей областного центра чистой питьевой водой – реконструкция очистных сооружений. С запуском гидроцеха в 2026 году проблема водоснабжения будет частично решена.

Действующая система очистки воды – классическая, но устаревшая, как и оборудование. После реконструкции хозпитьевых очистных сооружений водоподготовка, очистка и подготовка питье­вой воды будут проводиться иначе – с применением технологии обратного осмоса.

Параллельно завершаются работы по реконструкции городских водопроводных магистралей.