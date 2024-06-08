Качественная питьевая вода: половина пути пройдена Статьи 8 июня 2024 г. 1:17 89 Юлия Пулина, область Улытау Жезказганцам обещают чистую воду из подземных источников уже в следующем году. Комплексный проект завершен на 50%, сообщает акимат области Улытау. фото пресс-службы акимата области Улытау На сегодняшний день проведена реконструкция 22 км труб Уйтас-Айдосского водовода, общая протяженность которого составляет 51 км. Сейчас специалисты прокладывают еще 5 км новых труб на глубине 20 м под землей. Согласно проекту, данные работы должны быть завершены уже в этом году, до начала отопительного сезона. Новый водовод подведут к хозяйственно-питьевым очистным сооружениям областного центра. Согласно проекту, стартовавшему в 2022 году, толщина труб водовода составляет 14 мм, а их диаметр – 800 мм. Для сохранности на долгие годы они изолированы и в целях безопасности облицованы деревом. Вместе с тем продолжается и другая часть плана по обеспечению жителей областного центра чистой питьевой водой – реконструкция очистных сооружений. С запуском гидроцеха в 2026 году проблема водоснабжения будет частично решена. Действующая система очистки воды – классическая, но устаревшая, как и оборудование. После реконструкции хозпитьевых очистных сооружений водоподготовка, очистка и подготовка питьевой воды будут проводиться иначе – с применением технологии обратного осмоса. Параллельно завершаются работы по реконструкции городских водопроводных магистралей. #питьевая вода #Жезказган #водопровод