Ряд военнослужащих наказали после гибели солдата-срочника в Мангистау

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

Завершено расследование уголовного дела по факту халатного отношения к служебным обязанностям командира одной из воинских частей Актауского гарнизона, повлекшего гибель солдата Р. Жайгалиева 17 февраля, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на Главную военную прокуратуру

В ходе следствия было установлено, что командир части не принял предусмотренных уставами и ведомственными приказами мер по обеспечению контроля за личным составом и порядком обращения с оружием, что в конечном итоге способствовало трагическому происшествию.

«В ходе непрерывного надзора со стороны военных прокуроров и скоординированной работы оперативно-следственной группы в кратчайшие сроки сформирована достаточная доказательственная база, проведен ряд необходимых судебных экспертиз. По результатам уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу. Кроме того, от занимаемых должностей освобождены командир разведывательно-штурмового батальона, его заместитель и командир роты, 10 должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности», – отмечается в информации.

В Главной военной прокуратуре добавили, что работа по обеспечению принципа неотвратимости наказания за преступления, повлекшие гибель военнослужащих, будет продолжена.