Филиал Военно-исторического музея открыли в селе Родина

Армия
Айман Аманжолова
корреспондент

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, на котором увековечены имена более 130 акмолинцев, героически приближавших Победу, передает корреспондент Kazpravda.kz

Фото: gov.kz

В селе Родина Акмолинской области состоялось торжественное открытие филиала Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, ветераны Вооруженных сил, представители общественности и жители региона.

Новый музейный комплекс стал значимым объектом военно-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти. Экспозиция включает образцы вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны, архивные материалы, оригиналы боевых знамен, а также экспонаты, рассказывающие о вкладе Акмолинского региона в Победу и развитие страны.

Филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан в селе Родина создан по инициативе генерального директора агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра при поддержке Министерства обороны Республики Казахстан.

Значительный вклад в создание музея внесли Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов и другие.

Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Военно-исторического музея, представители села и агрофирмы «Родина». Существенную помощь оказал поисковый отряд «Мемориальная зона» под руководством командира отряда Марата Кусаинова.

Основной задачей музея является ознакомление посетителей с историей региона и села Родина, увековечение памяти героев края, а также военно-патриотическое воспитание молодежи на примерах их мужества и самоотверженности. При создании музея был учтен передовой зарубежный опыт формирования современных военно-музейных комплексов.

Выступая на церемонии открытия, министр обороны отметил особую важность сохранения исторической правды и преемственности поколений:

«Сегодня мы открываем не просто музей, а место памяти, уважения и воспитания будущих поколений. Именно через такие проекты молодежь начинает глубже понимать цену мира, подвиг старшего поколения и значение служения Родине. История должна быть не только в учебниках или цифровом пространстве, ее нужно видеть, чувствовать и бережно хранить», – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Начальник Национального военно-патриотического центра ВС РК  заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов отметил, что развитие музейного дела является важной частью формирования патриотического сознания молодежи:

«Подобные музеи создаются для того, чтобы дети могли прикоснуться к живой истории, увидеть реальные свидетельства героизма наших предков. Чувство патриотизма воспитывается через уважение к собственной истории, культуре и подвигам старшего поколения. Мы приложим все усилия, чтобы такие музеи открывались во всех селах нашей страны», – сказал он.

В музее представлены более 100 экспонатов, включая порядка 16 единиц военной техники 1939–1944 годов выпуска. Среди них – бронетанковая техника, артиллерийские системы, авиационные образцы, стрелковое вооружение и предметы военного быта. Многие экспонаты ранее находились в фондах Военно-исторического музея Вооруженных сил и имеют собственную боевую историю.

Отдельные разделы экспозиции посвящены героям-акмолинцам, трудовому подвигу тыла в годы войны, а также современному развитию региона и Вооруженных сил Казахстана.

Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК и детской студии «Жас сарбаз».

 

#музей #родина #МО

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Курс молодого бойца закладывает основу будущего солдата
Аида Балаева поздравила казахстанских мужчин с Днём защитни…
Будни артиллерийской бригады
Море любит сильных

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]