Филиал Военно-исторического музея открыли в селе Родина

Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям Великой Отечественной войны, на котором увековечены имена более 130 акмолинцев, героически приближавших Победу, передает корреспондент Kazpravda.kz

В селе Родина Акмолинской области состоялось торжественное открытие филиала Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил Республики Казахстан.

В церемонии приняли участие министр обороны Республики Казахстан генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов, аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, ветераны Вооруженных сил, представители общественности и жители региона.

Новый музейный комплекс стал значимым объектом военно-патриотического воспитания молодежи и сохранения исторической памяти. Экспозиция включает образцы вооружения и военной техники времен Великой Отечественной войны, архивные материалы, оригиналы боевых знамен, а также экспонаты, рассказывающие о вкладе Акмолинского региона в Победу и развитие страны.

Филиал Военно-исторического музея Национального военно-патриотического центра Вооруженных Сил Республики Казахстан в селе Родина создан по инициативе генерального директора агрофирмы «Родина» Ивана Сауэра при поддержке Министерства обороны Республики Казахстан.

Значительный вклад в создание музея внесли Халық қаһарманы генерал армии Мухтар Алтынбаев, Халық қаһарманы генерал-лейтенант Бахытжан Ертаев, генерал-полковник Руслан Жаксылыков, заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов и другие.

Для реализации проекта была сформирована рабочая группа, в состав которой вошли сотрудники Военно-исторического музея, представители села и агрофирмы «Родина». Существенную помощь оказал поисковый отряд «Мемориальная зона» под руководством командира отряда Марата Кусаинова.

Основной задачей музея является ознакомление посетителей с историей региона и села Родина, увековечение памяти героев края, а также военно-патриотическое воспитание молодежи на примерах их мужества и самоотверженности. При создании музея был учтен передовой зарубежный опыт формирования современных военно-музейных комплексов.

Выступая на церемонии открытия, министр обороны отметил особую важность сохранения исторической правды и преемственности поколений:

«Сегодня мы открываем не просто музей, а место памяти, уважения и воспитания будущих поколений. Именно через такие проекты молодежь начинает глубже понимать цену мира, подвиг старшего поколения и значение служения Родине. История должна быть не только в учебниках или цифровом пространстве, ее нужно видеть, чувствовать и бережно хранить», – подчеркнул генерал-лейтенант авиации Даурен Косанов.

Начальник Национального военно-патриотического центра ВС РК заслуженный деятель Казахстана Арман Асенов отметил, что развитие музейного дела является важной частью формирования патриотического сознания молодежи:

«Подобные музеи создаются для того, чтобы дети могли прикоснуться к живой истории, увидеть реальные свидетельства героизма наших предков. Чувство патриотизма воспитывается через уважение к собственной истории, культуре и подвигам старшего поколения. Мы приложим все усилия, чтобы такие музеи открывались во всех селах нашей страны», – сказал он.

В музее представлены более 100 экспонатов, включая порядка 16 единиц военной техники 1939–1944 годов выпуска. Среди них – бронетанковая техника, артиллерийские системы, авиационные образцы, стрелковое вооружение и предметы военного быта. Многие экспонаты ранее находились в фондах Военно-исторического музея Вооруженных сил и имеют собственную боевую историю.

Отдельные разделы экспозиции посвящены героям-акмолинцам, трудовому подвигу тыла в годы войны, а также современному развитию региона и Вооруженных сил Казахстана.

Завершилось мероприятие выступлением творческого коллектива Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК и детской студии «Жас сарбаз».