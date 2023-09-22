Кадры решают все

Так, уже в ближайшее время Министерство туризма и спорта пересмотрит возрастные требования к учащимся спортивных школ в физкультурно-спортивных организациях, осуществляю­щих подготовку спортивного резерва и спортсменов высокого класса. Соответствующие изменения будут внесены в приказ министра культуры и спорта (ранее это ведомство курировало спорт) от 20 октября 2014 года № 42, регламентирующий данное положение.

Изменения затронут и детско-юношеские спортивные школы, и спортивные школы для лиц с особыми потребностями, где осуществляется подготовка спорт­сменов детского, юношеского, юниорского и молодежного возрастов до 18 лет, а также детско-юношеские клубы физической подготовки.

При этом все изменения будут учитывать особенности каждого вида спорта, ведь очень важно, чтобы юные атлеты получали именно тот уровень нагрузки, который соответствует их возрасту. От этого зависит их дальнейшее развитие и, конечно же, здоровье. Предлагаемые меры призваны значительно улучшить качество подготовки будущих звезд спорта, считают в Комитете по делам спорта и физической культуры МТС РК .

Стоит отметить, что подготовку педагогических кадров по направлению «Физическая культура и спорт» в Казахстане осуществляют 38 организаций высшего и послевузовского образования. По итогам 2022⁄2023 учебного года выпускниками данного направления стали 6 984 человека, в том числе 780 человек прошли обу­чение в рамках государственного образовательного заказа, магистрами – 231 человек, из которых 65 человек – по госзаказу, 10 выпускников стали докторами PhD, из них шесть являлись обладателями государственного гранта. По итогам мониторинга уровень трудоустройства данных кадров составляет 75,6%, в том числе 92,2% – это выпускники государственного образовательного заказа.

Ежегодно педагогическое направление подготовки «Физичес­кая культура и спорт» привлекает около двух тысяч человек. Это связано прежде всего с тем, что вузами разрабатываются инновационные образовательные программы с учетом международного опыта, и с привлечением основных работодателей. Данный подход позволил внедрить в образовательный процесс такие программы, как «Физическая культура и спортивный менедж­мент», «Спортивная психология», «Спортивное право», «Спортивная медицина» и другие. Также внедряются дисциплины, направленные на развитие по адаптивной физической культуре и спорту.

Проведена большая работа по приведению в соответствие Классификатора направлений подготовки кадров с высшим и послевузовским образованием РК с международными стандартами путем включения такого направления подготовки, как «Спорт». Это позволит провести профессиональную подготовку будущих тренеров и спортсменов, в том числе для спорта высших достижений и олимпийского резерва.

– Немаловажным вопросом остается реализация Концепции развития физической культуры и спорта Республики Казах­стан на 2023–2029 годы в части возрождения национальных видов спорта. Национальные виды в Казахстане являются неотъемлемой частью спорта и физического воспитания, фактором привлечения молодежи и укрепления здоровья населения через воспитание патриотизма и уважения к национальной истории и традициям. Уже сейчас имеются и реализуются образовательные программы по подготовке педагогов-тренеров по қазақ күресі и настольным видам спорта (шахматы). Данные программы были разработаны по запросу спортивных федераций и клубов. Разуммется, министерством проводятся курсы повышения квалификации, которые в этом году прошли около 500 человек, – в частности отметил председатель Комитета по делам спорта и физической культуры МТС РК Ербол Мырзабосынов.

К началу 2023⁄2024 учебного года при профильном спортивном ведомстве действуют пять вузов, девять колледжей и две специализированные музыкальные школы, где обучаются 16 337 человек; кроме того, было принято 4 288 заявлений о прие­ме, из них 3 468 – вузами, 312 – колледжами, 508 – школами; 2 562 образовательных гранта распределены между подведомственными на тот момент Министерству культуры и спорта учебными заведениями.

Решению вопроса с кадрами должен помочь и новый столичный вуз. Так, недавно министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев ознакомился с ходом строительства Национального университета спорта в Астане, где будет доступен полный цикл обучения, начиная со среднего специального образования и заканчивая магистратурой и докторантурой. При этом в колледже смогут одновременно учиться более 500 человек, в вузе – более 2 000 студентов бакалавриата плюс 60 магистрантов и докторантов.

Глава спортивного ведомства был проинформирован о том, что на данный момент ведутся строительно-монтажные работы на объектах первой очереди. Это многофункциональный спортивный комплекс, стадион с трибунами и подтрибунными помещениями, легкоатлетичес­кий манеж с плавательным бассейном, колледж и общежитие колледжа на 500 мест. Завершение данной фазы строительства запланировано на 2024 год.

Вторая очередь – возведение здания университета. На его территории будут конференц-зал, административный блок, лекционные залы, библиотека с научно-исследовательским цент­ром, крытая главная аллея и обеденный зал. Кроме того, будут построены общежитие для студентов, жилой корпус для профессорско-преподавательского состава и медико-восстановительный центр. Эта часть проекта находится в разработке. Университет даст возможность самостоятельно растить кадры по актуальным в современном спорте высших достижений специальностям – например, тренеров, менеджеров, психологов и научных работников. А комплекс спортивных сооружений позволит национальным сборным командам готовиться к международным соревнованиям по таким дисциплинам, как художественная гимнастика, бокс, таэквондо, дзюдо, греко-римская и вольная борьба, гребля, баскетбол, волейбол, мини-футбол, легкая атлетика и плавание.

– Проект очень амбициозный, и его реализация требует слаженной работы на всех уровнях и активного взаимодействия вовлеченных сторон. Во время визита в Алматинскую область Глава государства отметил, что Казахстан должен быть спортивной державой. Строительство Национального университета спорта станет важным шагом в развитии олимпийских дисцип­лин и формировании спортивного резерва международного класса. Поэтому я буду и дальше пристально следить за ходом выполняемых работ, – заявил Ермек Маржикпаев.

Все эти мероприятия важны и перед совсем уже скорым стартом летних Азиатских игр. Напомним, что с 23 сентября по 8 октября в китайском городе Ханчжоу пройдут очередные, уже 19-е по счету, самые масштабные континентальные игры четырехлетия, в которых примет участие и команда Казахстана. Медали будут разыграны в более 40 видах спорта.

Если обратимся к истории, то наши атлеты уже выступали на семи летних Азиатских играх и завоевали на них 155 золотых наград. Чаще всего казахстанские спортсмены побеждали в гребле на байдарках и каноэ – у наших гребцов 24 медали высшего достоинства. На втором месте – легкая атлетика, где мы успели завоевать 23 золотые награды. В частности, четырежды победительницей Азиатских игр становилась олимпийская чемпионка в тройном прыжке Ольга Рыпакова. 16 золотых медалей принесли казахстанские боксеры. В разные годы чемпионами Азиа­ды становились такие прославленные спортсмены, как Ермахан Ибраимов, Геннадий Головкин, Серик Сапиев, Данияр Елеусинов и Жанибек Алимханулы. 14 наг­рад на счету отечественных стрелков. 12 золотых медалей сборной Казахстана принесли тяжелоатлеты. А отечественные борцы греко-римского стиля побеждали на Азиатских играх девять раз, причем дважды – в 2010 и 2014 годах – в этом виде единоборства на высшую ступень пьедестала поднимался Нурмахан Тыналиев. Восемь золотых наград выиграли казах­станские велосипедисты. Например, трижды на Азиаде побеждал шоссейный велогонщик Алексей Луценко. По шесть золотых медалей на счету представителей сразу трех дисциплин – каратэ, водного поло и художественной гимнастики. На Играх 2018 года казахстанские гимнастки завоевали два комплекта золотых наград. А мужская сборная страны по водному поло – чемпион трех последних Азиад.