Как будет работать новая система распределения мест в детсадах Казахстана

Образование
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Искакова Айдана
корреспондент

Для прозрачности процесса и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение

Фото: Kazpravda.kz

В целях искоренения коррупционных составляющих при распределении мест в дошкольных организациях разработана Единая база учета очередности. Об этом сообщил вице-министр Айбат Ильясов на аппаратном совещании, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Минпросвещения РК.

Попасть в дошкольную организацию станет намного проще. По словам вице-министра, новая модель позволит каждой семье выбрать до четырех детских садов, исходя от запросов семьи. Для прозрачности процесса распределения мест и исключения коррупционных рисков предусмотрено SMS-оповещение.

"Исключается сбор бумажных справок для подтверждения льготного статуса. Они будут автоматически генерироваться из государственных баз данных. После выбора детского сада будет присваиваться номер очереди с уведомлением родителя. Также представится возможность зачисления детей в один детский сад, если в семье воспитывается более двух детей", - сказал Айбат Ильясов.

Получить информацию о садике и наличии свободных мест можно через Карту, которая будет доступна на портале электронного правительства в рамках Единой базы учета очередности.

Родитель, ориентируясь по карте, может выбрать детский сад рядом с местом проживания, ближе к работе или по другим личным предпочтениям.

Как отметили в пресс-службе, для удобства жителей проработаны несколько способов подачи заявления: портал электронного правительства, мобильные приложения банков второго уровня и платформы местных исполнительных органов.   

Сейчас пилотный проект стартует в городах Шахтинск и Петропавловск. После завершения пилота Единая база учета очередности будет доступна по всей стране.

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