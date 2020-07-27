Как будет выглядеть городской природный парк вокруг Талдыколя

Вокруг озера Талдыколь планируется создать первый в Казахстане городской природный парк, передает Kazpravda.kz
со ссылкой на Управление архитектуры, градостроительства и земельных отношений г. Нур-Султан.
Согласно генеральному плану города Нур-Султан, на территории озера Талдыколь планируется создание рекреационной зоны с городским природным парком.
Проектируемый район расположен в юго-западной части города и охватывает территорию в границах: шоссе Коргалжын, улица Ш. Айтматова, объездная дорога К-1. Занимаемая площадь – 2021 га, емкость – 62,5 млн м3, объем воды в испарителе не превышает 54 млн м3. Критическая отметка уровня воды в накопителе-испарителе находится на уровне 346,8 м.
"Талдыколь до 2015 года был накопителем-испарителем для сточных вод. Накопитель был образован путем обвалования территории вокруг озер Большой Талдыколь и Ульмес. Природное озеро Талдыколь стало накопителем-испарителем сточных вод еще при Целинограде в 1970 году. В 2015 году по австрийской технологии был построен блок дополнительной очистки и цех обеззараживания воды ультрафиолетом – с этого момента стоков в озеро был прекращен", – говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники ТОО "НИИ "Астанагенплан" совместно с Ассоциацией сохранения биоразнообразия Казахстана изучали международный опыт проектирования и строительства природных парков вместе с коллегами из Великобритании на примере лондонского центра водно-болотных угодий, природного парка Rainham Marshes, шервудского леса, заповедника Minsmere Reserve.
"В настоящее время разработано научное обоснование создания городского природного парка Талдыколь за счет выделенного гранта по программе сохранения биоразнообразия Королевского общества защиты птиц Великобритании через Казахстанскую ассоциацию сохранения биоразнообразия. Уникальность создания городского природного парка заключается в том, что появляется возможность сохранения естественной среды обитания животных и краснокнижных птиц. Кроме того, новое место будет эксклюзивным образовательным центром для учащихся колледжей и вузов соответствующих профессий: биологи, ихтиологи, ориентологи, экологи. Как показывает мировой опыт, подобные природные парки привлекают и туристов", – отмечается в сообщении.
Подчеркивается, что Талдыколь является исторически важной орнитологической территорией местного значения. В период сезонной миграции на озерах и прилегающих территориях можно увидеть до 200 видов птиц, в их числе кудрявый пеликан, савка, лебедь-кликун, орлан-белохвост. Кроме того, в результате проведенных ботанических исследований на прилегающих к озерам степных участках зарегистрировано 98 видов растений.