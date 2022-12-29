Как будут ходить автобусы в новогодние праздники в Астане

В ТОО «City Transportation Systems» рассказали о графике работы автобусов в предстоящие праздничные дни в городе Астане, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на аккаунт в Instagram CTS.

Фото: Kazpravda.kz

Для оптимального уровня транспортного обслуживания в праздничные дни общественный транспорт столицы будет курсировать следующим образом:

1 января – расписание воскресного выходного дня.

Выход всех городских маршрутов и пригородных №№303, 304, 306, 307, 320, 323, 326 с раннего утра до 10:00 через 1 график согласно утвержденному расписанию, далее по штатному расписанию.

Пригородные маршруты 302, 305, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 321, 322, 327 до 10:00 не выезжают на линию. Далее – по штатному расписанию воскресного выходного дня.

2 и 3 января – расписание воскресного выходного дня.

В последующие дни автобусы будут ходить в штатном режиме по действующему расписанию движения.