Как чувствует себя 12-летняя мама из Павлодара, рассказала региональный омбудсмен

Общество
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Гульмира Кунапия
корреспондент

По информации регионального уполномоченного по правам ребёнка Сауле Шакеневой, состояние мамы и ребенка удовлетворительное, передает Kazpravda.kz

Фото: instagram.com/rupr.pvlshakeneva/

В настоящее время юная мама вместе с малышкой всё ещё находятся в областном перинатальном центре, наблюдение за ними продлится до 28 неонатальных дней, состояние обеих удовлетворительное.

После выписки по месту жительства будет осуществляться патронат со стороны детского врача.

«Лактация у роженицы подавлена, ребёнок на искусственном вскармливании, поскольку с 1 сентября юная мама продолжит обучение в школе. Её психоэмоциональное состояние находится и будет находится под постоянным контролем специалистов. Обеспечение молочными смесями будет производится согласно предусмотренным законодательством нормам», – сообщила Шакенева. 

Омбудсмен уточнила, что действующие нормативно-правовые акты в случае тяжёлой жизненной ситуации матери предусматривают помещение новорожденного в Дом ребенка сроком до 12 месяцев без ограничения в родительских правах. Однако семья отказалась, уточнила омбудсмен.

Семья перевезена в другой населенный пункт, обустройство нового жилья взяли на себя бизнесмены-меценаты, выходцы из Монголии. Они же изъявили желание «сопровождать», данную семью как минимум до момента оформления ими гражданства РК. 

В своем Instagram она опуликовала запись беседы с Асылбеком Туганбаем, который является многодетным отцом, бизнесменом, депутатом областного маслихата. Он более 25 лет назад он вместе со своей семьёй также переехал из Монголии на историческую родину. После поста омбудсмена о юной маме Асылбек предложил помощь от имени своих друзей, бизнесменов, из числа кандасов.

 «Мы будем помогать семье, пока они не встанут на ноги, в том числе  и с документами. В акимате обещали устроить на работу отца семьи», – сообщил меценат, добавив, что имя для новорожденной малышки он выбрал Томирис, воспользовавшись почетным правом, которое предоставила ему семья девочки. 

Тем не менее семья будет находиться под жёстким контролем как со стороны МИО, уполномоченных органов, так и с моей стороны уполномоченного, заявила Сауле Шакенева.

Напомним, шокирующая информация о родах подростка распространилась в Казнете.

Позже стало известно, что родственник, изнасиловавший девочку – несовершеннолетний.  

#изнасилование #Павлодар #омбудсмен

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