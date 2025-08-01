– Вклад обрабатывающего сектора в ВВП республики – 12,4 процента. Рост обеспечен в машиностроении, химической промышленности, производстве стройматериалов и продуктов питания, – уточнил Роман Скляр.

В нынешнем году запланирован ввод 190 проектов на общую сумму около 1,5 трлн тенге. На сегодняшний день из этого числа введено 47 проектов на 196 млрд тенге, создано свыше 3 тыс. рабочих мест.

Говоря о мерах по развитию транспортной инфраструктуры, первый вице-премьер отметил, что в республике воплощаются в жизнь крупные железнодорожные проекты. На стадии завершения участок дороги Дос­тык – Мойынты и обводная города Алматы. В следующем году будут завершены работы на участках Мойынты – Кызылжар, Дарбаза – Мактаарал, а в 2027-м вводится Бахты – Аягоз.

До конца года планируется закупить 175 новых пассажирских вагонов. Для развития аэрохабов и увеличения объемов обработки авиагрузов расширяется и модернизируется инфраструктура аэропортов, упрощаются таможенные процедуры, внед­ряются цифровые решения. Начато строительство аэропортов в курортных зонах Зайсана, Катон-Карагая и Кендерли. Строительными и ремонтными работами охвачено 12 тыс. км автодорог, из которых до конца текущего года планируется завершить 7 тыс. км.

В этом году, как сообщил спикер, намечено добыть 62 млрд кубометров газа. Доступ к нему получат 94 населенных пункта, более 300 тыс. человек смогут пользоваться этим экологически чистым видом топлива.

– В сентябре будет запущен магистральный газопровод Талдыкорган – Ушарал протяженнос­тью 302 километра, что позволит обеспечить газом свыше 60 населенных пунктов. В апреле начато строительство второй нитки магистрального газопровода Бейнеу – Бозой – Шымкент, – добавил Роман Скляр.

Всего же по итогам первого полугодия в республике произведено 7,6 млн тонн нефтепродуктов при годовом плане 14,8 млн тонн. В нефтегазохимической отрасли за этот же период выпущено более 380 тыс. тонн продукции, это на 12,7% выше уровня прошлого года.

Что же касается исполнения поручений Президента ­Касым-Жомарта Токаева по обеспечению казахстанцев доступным жильем, то в текущем году запланирована сдача свыше 19 млн кв. м жилья. И, по словам первого вице-премьера, в первом полугодии уже введено 7,9 млн кв. м.

В рамках работы Инвестиционного штаба с начала года рассмот­рен 71 инвестиционный проект общей стоимостью около 60 млрд долларов. Сопровождение инвес­тиционных проектов осуществляется через Национальную цифровую инвестицион­ную платформу, на которой зарегистрировано 1 106 проектов стоимостью более 77 трлн тенге.

– Все поручения Главы государства находятся на строгом конт­роле, – заверил Роман Скляр.

Затем, отвечая на вопросы журналистов казахстанских СМИ, первый вице-премьер подчерк­нул, что принятие нового Налогового кодекса позитивно отразится на рынке жилья, в частности на ценообразовании. Цена на жилье в Казахстане регулируется рыночными методами, напомнил спикер.

– Однако присутствие государства как заказчика, который приобретает жилье у частных строителей, дает свой эффект в течение десяти лет. Стоимость жилья у нас не завышена. Я имею в виду не элитный или бизнес-сегмент, а именно жилье эконом-класса. Оно стоит именно столько, сколько должно, и резких ценовых колебаний мы здесь не видим. С принятием нового Налогового кодекса будет покончено с такой практикой, когда крупные строительные компании дробят свой бизнес и извлекают большую прибыль, – сказал Роман Скляр.

Более того, как пояснил первый вице-премьер, стоимость жилья в соответствии с проектно-сметной документацией и государственным заказом для уязвимых слоев населения, в том числе в рамках программ «Бақытты отбасы» либо для работающей молодежи «Наурыз жұмыскер», будет и далее регулироваться.

Спикер также поделился информацией по увеличению в стране производства ГСМ. Для этого будет строиться вторая очередь Шымкентского нефтеперерабатывающего завода, что позволит увеличить объем переработки нефти в Шымкенте с 6 до 12 млн тонн. Запланированы и мероприятия по увеличению производительности на существующих Павлодарском и Атыраус­ком заводах.

В ходе пресс-конференции Роман Скляр прокомментировал и вопросы, касающиеся осуществления крупных инфраструктурных проектов, улучшения инвестицион­ного климата в стране, экологических требований в сфере недропользования, импортозамещения и поддержки отечест­венных товаропроизводителей.

На вопросы журналистов ответили также министры: промышленности и строительства – Ерсайын Нагаспаев, энергетики – Ерлан Аккенженов, экологии и природных ресурсов – Ерлан Нысанбаев, транспорта – Нурлан Сауранбаев и председатель правления АО «НК «ҚазАвтоЖол» Дархан Иманашев.

Так, Ерлан Нысанбаев сообщил, что до сентября текущего года вверенное ему Министерство экологии и природных ресурсов намерено разработать Стратегию по управлению отходами. Сейчас она – в стадии разработки, а до конца августа ее планируется обсудить с представителями общественности.

Как сообщил глава Минэкологии, чтобы довести до 40% переработку (на сегодня перерабатываются только 25,8%) и управление твердыми бытовыми отходами до 2029 года, ведомство намерено осуществить 67 проектов на 345 млрд тенге. Из них на сегодняшний день профинансировано 14 проектов на 52 млрд тенге.

– Из 67 проектов 41 предна­значен исключительно для обрабатывающей промышленности. В основном это бумага, пластик, стекло и многое другое – наиболее распространенными являются именно эти отходы, – добавил Ерлан Нысанбаев.

Министр транспорта Нурлан Сауранбаев, отвечая на вопрос об инвестициях в железнодорожную, автомобильную и авиацион­ную отрасли, подчеркнул, что вложения в такие проекты, как расширение железнодорожного участка Достык – Мойынты, не только окупятся, но и принесут значительный мультипликативный эффект для экономики. По оценкам АО «НК «Қазақстан темір жолы», к 2035 году прибыль составит около 4,4 трлн тенге.

– Мы видим, что этих результатов можем достичь гораздо раньше. Согласно расчетам, до 2030 года по линии автодорог должны получать около 400 миллиардов тенге прибыли. По линии воздушного транзита мы ранее получали 80 миллиардов тенге, сейчас – около 160–180 миллиардов. Итого: 5 триллионов тенге, в среднем – это минимум, который Казахстан может зарабатывать, используя свою территорию как транзитный потенциал, – отметил Нурлан Сауранбаев.

На пресс-конференции говорилось также об оцифровке гео­логических данных, развитии пассажирских перевозок, курсе доллара, стоимости билетов на поезда и самолеты, строительстве АЭС и новых ТЭЦ и объектов сервиса вдоль автотрасс… Подробнее об этом можно прочесть на Кazpravda.kz.