Как изменится система медстрахования в Казахстане

Правительство , Здравоохранение
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Дана Аменова
корреспондент

Минздраву поручено до конца года завершить работу по формированию единого пакета базовой медпомощи

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ходе заседания правительства премьер-министр Олжас Бектенов акцентировал внимание на поручении главы государства по контролю за эффективностью расходования средств, направленных на обязательное медицинское социальное страхование, сообщает Kazpravda.kz

Глава кабмина подчеркнул, что работу по формированию единого пакета медицинских услуг нужно завершить до конца года.

«Для выполнения этой задачи Министерству здравоохранения необходимо до конца года завершить работу по формированию единого пакета базовой медицинской помощи - внести соответствующие законодательные поправки и обеспечить их принятие до конца года. Кроме того, министерствам здравоохранения и цифровизации следует обеспечить создание единой медицинской информационной системы», – сказал Бектенов.

Дополнительно он отметил необходимость привлечения частных инвестиций в сферу здравоохранения и образования.

Задача по разработке проекта правил по использованию механизма государственно-частного партнерства поставлена перед министерством национальной экономики совместно с министерствами здравоохранения, просвещения, высшего образования до конца текущего года.

#Минздрав #поручение #премьер #медстрахование

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