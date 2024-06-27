Как добраться до озера Алаколь

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По данным ведомства, подъезд к озеру Алаколь доступен со всех сторон. Чтобы подъехать с южной стороны озера Алаколь, необходимо с автомобильной дороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск доехать до посёлка Ушарал в области Жетысу, а затем перейти на примыкающую дорогу Ушарал – Достык.

«Протяженность данного участка, который проходит вдоль берега озера в сторону села Достык области Жетысу, составляет 180 км. На протяжении всей дороги обеспечено движение по новому асфальтобетонному покрытию. Что касается северной стороны Алаколь, то для подъезда к этой части озера, с дороги Талдыкорган - Усть-Каменогорск необходимо переехать на дорогу республиканского значения Таскескен – Бахты. Этот участок протяжённостью 133 км ведет до села Маканчи области Абай. Далее от села Маканчи к озеру идет автомобильная дорога областного значения Маканчи – Жаланашкол», – прокомментировали в ведомстве.

В Минтранспорта напомнили, что проезд к озеру Алаколь осуществляется по автомобильной дороге республиканского значения Талдыкорган - Усть-Каменогорск, протяженность которой составляет 768 км. На сегодняшний день вся дорога асфальтирована.